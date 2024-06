La vecina de Sollana cumple cinco días desaparecida: "Es como si se hubiese evaporado"

La familia de Josefa Estarelles Tronchoni, conocida como Paquita en su entorno más cercano, está desconcertada y desolada. No se explica lo ocurrido: "Es como si se hubiese evaporado". Pasan las horas y los días y todavía no hay rastro de esta vecina de Sollana de 79 años que desapareció el pasado jueves. La búsqueda sigue activa y se amplía el perímetro para tratar de encontrar alguna pista.

Paquita estaba el jueves en una casa rural en Alborache. Faltaba poco para la hora de la comida. Junto a otras dos personas, fue a recolectar nectarinas. Las tres familiares se repartieron las hileras y comenzaron la labor. Al llegar al final, Paquita ya no estaba. Aunque gritaron su nombre en no pocas ocasiones, no hubo respuesta.

Dispositivo de búsqueda

Se activó entonces un amplio dispositivo de búsqueda. Apenas dos horas después de dar aviso a las autoridades, un helicóptero ya sobrevolaba el terreno para tratar de encontrar a Paquita, bien en Alborache o bien en Turís. Hacía calor y había desaparecido con lo puesto: una visera y blusa de color blanco y unos vaqueros. Ante el despliegue de efectivos de la Guardia Civil y del cuerpo de bomberos, todo hacía indicar que pronto darían con ella. Pero no fue posible. Llegó la noche y se puso en marcha un rastreo con drones y cámaras térmicas. Tampoco dio el resultado esperado.

El viernes se sumaron unidades caninas, especialistas en labores de rescate y más efectivos. También se registraron todas las casetas de los alrededores. La única pista que tienen los investigadores y sus familiares es que una persona asegura que vio a Paquita, o al menos a alguien que encajaba con su descripción, media hora después de haber desaparecido y en un punto que resulta verosímil. Nada más.

Imagen de Paquita difundida por la familia. / Levante-EMV

Se suman voluntarios

A las labores de búsqueda se han unido voluntarios de Protección Civil de varios municipios y también vecinos de Sollana, preocupados ante lo que sus familiares califican como "todo un misterio".

"El perímetro de búsqueda se ha peinado y repeinado en repetidas ocasiones, metro a metro. Nunca habíamos visto un dispositivo como este y parece imposible que con todos estos medios no la hayamos encontrado todavía", explica un familiar de la desaparecida, que tiene un principio de alzhéimer, aunque "razona y socializa perfectamente", puntualiza.

"No puede estar lejos"

Su familia reconoce que resulta "extraño" no haber encontrado el menor rastro de Paquita tras tantos días de búsqueda. "Intentamos ser realistas. Una mujer de su edad no pudo haberse marchado muy lejos. Tampoco parece probable que alguien la atacase, es una persona mayor que no llevaba nada de valor encima. Es una zona montañosa, sí, pero no es un lugar recóndito. Nos dicen el que río Magro no tiene suficiente profundidad ni corriente como para que se la hubiese llevado. En algún sitio tiene que estar, no se la puede haber tragado la tierra. Es como si se hubiese evaporado", comenta uno de sus allegados mientras participa en las labores de rastreo.

Mientras la búsqueda continúa, cada vez en un perímetro mayor, la familia mantiene su petición de ayuda y colaboración. Ruega, de forma encarecida, que cualquiera que pueda saber algo de Paquita lo comunique a las autoridades. De igual modo, desea acabar con la incertidumbre: "Queremos encontrarla, sea como sea".