Mayo agrava la falta de lluvias en la Ribera con déficits de hasta el 100 %

El mes de mayo también ha dejado en la Ribera temperaturas más altas de lo normal y una ausencia generalizada de lluvias. No se puede afirmar en pulcritud que no cayera ni una sola gota, pero las precipitaciones fueron tan insignificantes que el avance climatológico del mes publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala un déficit del 100 % en observatorios como el de Carcaixent, donde el pluviómetro apenas recogió en mayo 0,2 l/m2 cuando el promedio del período de referencia 1991-2020 es de casi 48 litros.

No se trata de un dato aislado, ya que el resto de observatorios de la Ribera que aparecen en el informe de Aemet, situados en otros extremos de la geografía comarcal, ofrecen anomalías pluviométricas muy similares dado que el acumulado de lluvia de todo el mes no alcanza ni tan solo un litro por metro cuadrado. En el caso del observatorio de Polinyà de Xúquer, el déficit de lluvia es del 99 % con apenas 0,7 l/m2 cuando el registro que se considera normal es de 39,3 mientras que los pluviómetros apenas computaron en Turís 0,4 litros cuando el promedio histórico es de 42.

Estos registros de lluvia permiten concluir que mayo fue en la Ribera entre muy seco y extremadamente seco, en base al mapa de precipitaciones elaborado por la delegación territorial de Aemet, que en el conjunto de la Comunitat Valenciana define el mes como muy seco y cálido. La precipitación media acumulada en el análisis autonómico es un 70 % inferior a la que marca el promedio climático, si bien el déficit fue mucho más acusado en las provincias de València y Alicante que en la de Castellón.

Anomalías térmicas

Por lo que respecta a las temperaturas, la comarca encadena ya catorce meses con registros más altos de lo normal y valga como ejemplo que el observatorio de Carcaixent marcó el 29 de mayo uno de los registros más altos del mes con 36,3 º C.

En mayo, buena parte de los observatorios de la Ribera marcan anomalías más acusadas que la media autonómica (+ 0,9 º C), siempre con registros que se sitúan por encima de los que se considerarían normales en esta época del año. En este caso, el observatorio de Turís arroja la anomalía más alta con 1,4 º C por encima de lo habitual ya que la temperatura media de mayo fue de 19,5 º C cuando la del promedio histórico son 18,1 º C.

Calor en Montserrat y Sumacàrcer

Por su parte, Montserrat registró una media de 20,1 º C, lo que se traduce en una anomalía de + 1,3 º C, mientras que el observatorio de Sumacàrcer ofrece en mayo una temperatura 1,1 º C más alta de lo esperado. La anomalía es en Polinyà de Xúquer de + 0,7 º C tras marcar una teperatura media de 19,3 º C.

El informe de la Agencia Estatal de Meteorología destaca que, transcurridas dos terceras partes del año hidrológico 2023-24, no hay precedentes en la Comunitat Valenciana, al menos desde 1950, de un inicio tan seco.

En estos ocho meses, el acumulado de lluvia en el conjunto de la Comunitat Valenciana es de 106,1/m2 cuando el registro que se considera normal en base al promedio histórico se sitúa en casi 382 litros.