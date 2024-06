«Ilusionaremos al aficionado pese a las dificultades económicas»

Empieza su tercer mandato donde le ha dado su confianza el 75% de los votantes con un 80% de participación de los socios.

Lo valoro de manera muy positiva porque se dio un ejemplo de preocupación por el club y que está muy vivo. Hay otros clubes en los que no se presentan candidatos en las elecciones o acaban en manos de gente foránea.

¿Habrá cuarto mandato?

Seguro que no pero algún miembro de la actual junta directiva sí tiene intención de continuar el proyecto. Estoy muy contento e ilusionado con esta junta porque hay seis exvicepresidentes y juventud para que tenga pasado, presente y futuro. Nuestro propósito será tratar de convencer a los socios que no nos han votado.

Va a tener una junta más amplia y participativa.

Entramos en una época complicada porque el tema económico es el que es pero trasladaremos al socio la ilusión y ganas de trabajar que tenemos. El área económica se delega en Rafa Asensio, la social en Vicent Dolz y subvenciones y plan Impulso en José Manuel Pla, así como el fútbol base en Rafa Navarro.

Si el Alcoyano acaba bajando a Tercera y a excepción del Eldense, ahora mismo la UD Alzira es el mejor club de los clásicos valencianos.

Saguntino, Ontinyent y Gandia están en Tercera y el Olímpic no ha salido de Lliga Comunitat. Estamos en una categoría muy dura porque los arbitrajes y desplazamientos siguen siendo los de 2ª B sin los equipos que arrastran más afición. Es dura pero bonita y aquí debemos estar aunque no tengamos dinero para mantenerla.

Qué equipo va a tener el Alzira esta temporada.

Trabajaremos para hacer un magnífico equipo y competitivo aunque vaya a tener menos presupuesto que la temporada que hemos finalizado. Con la experiencia que tenemos seguro que conformamos una plantilla ilusionante.

De los equipos que había en 2004 en 2ª B, un 25% desaparecieron y se ve que los proyectos de inversores o convertidos en SAD acaban teniendo problemas como lo sucede al Alcoyano.

La reforma que hizo la RFEF no era la que queríamos en la comisión del fútbol aficionado y equipos como la Segoviana se están planteando renunciar porque es inasumible pese a tener apoyo del Ayuntamiento y Diputación.

En estos años, la deuda histórica ha ido rebajándose pero cómo ha afectado a la actividad deportiva.

Hemos trabajado muchísimo desde 2012 con Javi Pérez y hemos ido liquidando lo más preciso. Nos ha limitado porque los recursos generados no se podían emplear al 100% en la plantilla. En la actualidad se ha generado una deuda extra por la pandemia y vamos a elaborar un plan de amortización para acabar con la deuda actual.

¿La residencia va a comprarse finalmente como se aprobó el año pasado en asamblea?

El club no se la va a quedar porque solo se dan hipotecas ahora a particulares y no va a comprometerse la directiva avalando. Además, ya no es tan necesaria sin los principales equipos de base en las máximas categorías.

Los aficionados ven cómo los mejores jugadores se acaban yendo del club.

Nuestra idea es seguir trabajando para que deportivamente podamos continuar en la categoría. Es normal que si hacemos una buena campaña, otros clubes con más capacidad económica se fijen en los jugadores que destacan. Una parte positiva son los contratos que se hacen, donde hay cláusulas de rescisión y por lo menos se puede percibir emolumentos por el traspaso. Por el contrario, los jugadores valoran positivamente lo que encuentran en Alzira y quieren venir.

Sobre qué cimientos se fundamentará el proyecto de los próximos cuatro años.

Consolidar el fútbol base porque habíamos creado un monstruo -el club llegó a tener sus tres primeros equipos en las más altas divisiones de cada categoría- que al final nos ha engullido. Si no tienes una base sólida, la temporada en que se tuerce algo puede haber una debacle como este año. Cierto es que no hemos tenido suerte en líneas A. Las B han ido mejor y en Fútbol 8 vamos mejorando. Se va a crear un esquema de coordinadores, con áreas de análisis con vídeo y metodología, dirigida por Rafa Navarro. Se va a incorporar gente de Alzira que ya había estado en el club. Ha sido un error tener tanta gente de fuera. Continuará Vicent Dolz jr.

¿El retorno del Juvenil A será una obsesión?

Es un objetivo, no una obsesión. No será un fracaso si no subimos, ni invertiremos una cantidad tan alta en el Juvenil (este año se han invertido unos 60.000 €) que después no revierten tanto en el primer equipo.

Han salido a filiales del Granada, Almería, Zaragoza,…

Pero aquí no han vuelto. Buscaremos en jugadores que acaban en las grandes escuelas que aquí pueden tener un trampolín.

El Juvenil A sí ha servido para descubrir perlas como Nacho Ferri que ha aportado recursos económicos con su fichaje por el Eintracht o la salida de Carlos Espí al Levante y Nacho Pla al Villarreal.

Rafa Asensio ha hecho contratos muy favorables al Alzira que puede darnos ingresos futuros.

Buena noticia la que ha dado a conocer el diario Marca sobre el interés del Inter de Milán por Josep Martínez, tras su gran temporada de debut en la Serie A.

El traspaso del Red Bull Leipzig al Genoa nos aportará 40.000 € y ahora la FIFA ha cambiado la normativa y los traspasos entre equipos de un país que no sea el del traspasado también aportarán nuevos ingresos. La venta se podría producir porque el grupo inversor propietario del Genoa tiene grandes problemas económicos.

¿Qué objetivos se marca el primer equipo para esta temporada?

El lema de la temporada será La Resistencia. En nuestro ADN está el trabajo. Será una temporada de transición para mantener la categoría. Queremos hacer una gran plantilla dentro de nuestras limitaciones económicas.

¿Cómo van las negociaciones con el futuro entrenador? Han llegado comentarios de interés por Sergio Campos, ahora en el Gandia y ex del Socuéllamos al que se enfrentaron hace dos años.

Aún no tenemos. Hay dos candidatos. El perfil es que tenga ganas de progresar y con experiencia.

¿Para los fichajes se esperará a tener entrenador?

Dylan, Laurel y Sala continúan por contrato. Estamos valorando incorporar a un director deportivo y que Rafa Asensio se dedique a la parte económica. La propuesta de plantilla y cuerpo técnico es muy limitada. Si no se consiguiese, el entrenador tendrá elegir más los jugadores y Asensio estaría en las negociaciones porque con nuestros limitados recursos hace falta un buen negociador. Miguel Carrasco también ayudaría en la búsqueda de jugadores.

¿Se quiere renovar a jugadores de la actual plantilla?

Sí que hay jugadores que quieren continuar aunque aún no se ha hablado con nadie. Con Marc -que ayer se confirmó su fichaje por el Lleida- no se firmó a nadie sin su ok. Hasta que no haya entrenador, no se renovará o firmará a nadie. Sí querríamos mantener la columna vertebral pero sobre todo que hubiese una base sobre la cual hacer pequeños cambios en cada temporada. Muchos jugadores son válidos. Soy de la opinión de tener una plantilla más corta que está más comprometida porque no hay tantos descartes, más económica, y completarla en el mercado de invierno.

¿Hay que esperar una semana para tener el entrenador?

No lo sé. Si consiguiésemos el director deportivo que es sobre el que girará el proyecto. Me preocupa menos el nombre del entrenador. Eso sí, no puede ser un barraquero porque media liga la jugamos en el Suñer. El director deportivo conoce el campo y conoce el club.

¿Es Jose Alemany? (alzireño y exjugador del Alzira que fue el director deportivo del gran Olímpic de 2ª B a principios de la década pasada).

No puedo decir nada. Hay más ex de la UD que han estado en el Levante, el Valencia,… No solo se está hablando en una persona.

¿Qué grupo le gustaría para la próxima temporada?

Yo creo que acabará siendo el actual con el problema de que habrá nueve desplazamientos a Catalunya y si el Orihuela y Elche Ilicitano está en nuestro grupo si suben equipos de 3ª de las tres comunidades.

¿Qué precio tendrán los abonos?

Se mantendrá el de la actual temporada con el regalo de una bufanda para los que lo renueven antes del 15 de junio.

