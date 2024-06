El lotero de Carlet reparte el gordo a golpe de celebración familiar

El azar es caprichoso por definición y, en el caso de la Administración de Loterías número n.º 1 de Carlet, que el jueves repartió 840.000 euros entre sus clientes con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, acostumbra a dejar curiosas coincidencias.

La fecha del 7 de junio está escrita con letras doradas en el calendario particular de la familia García Asensi, que regenta este despacho de loterías. Es el día que nacieron sus hijas gemelas en el año 2003 y, por si la felicidad no era completa con el alumbramiento de Teresa y Rosa, también ese día repartieron entre sus clientes casi nueve millones de euros con un primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. Fue un doble premio gordo. Las niñas llegaron literalmente con un pan debajo del brazo, pero no solo para los padres, Alberto García y Teresa Asensi.

Aniversario con premio

Ese mismo azar ha querido que, justo 21 años después de aquella doble alegría, la administración que regentan Alberto y Teresa vuelva a repartir casi tres series del gordo del sorteo del jueves que, en este caso, se han traducido en 840.000 euros repartidos por ventanilla a razón de 30.000 euros por cada uno de los 28 décimos. En unos pocos casos se trata de clientes abonados a un número que la administración ofrece desde hace años.

«Comunión con los clientes»

«Fue una gran alegría personal y familiar que mis hijas nacieran con salud, pero también mucha alegría de cara a los clientes por la amistad que tenemos con todos. Cuando das un premio es una alegría enorme, cada cliente te cuenta sus ilusiones, lo que quiere hacer, cómo le va a ayudar y hay una comunión entre nosotros y los clientes», señala Alberto García Navasquillo.

La familia salió el jueves a cenar para festejar esta doble celebración, el 21 aniversario de Teresa y Rosa y el quinto primer premio que entrega esta administración de loterías ubicada en la calle Balaguer de Carlet.

Por otra parte, se da otra circunstancia curiosa ya que dos de esos primeros premios coincidieron también en el sábado de Gloria, aunque como la Semana Santa fluctúa en el calendario, corresponde a días diferentes. En este caso, los premios se pagaban todavía en pesetas. El sorteo del sábado 2 de abril de 1994 dejó en Carlet 800 millones de pesetas y el del 22 de abril de 2000 más de 500 millones.

Con posterioridad, el 14 de abril de 2012, otro primer premio de lotería vendido por la administración dejaba en Carlet 13,3 millones de euros.