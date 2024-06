Cal un model d'agricultura aliat dels agricultors i del medi ambient

El model d'agricultura majoritari en el nostre país és l'agroindustrial i es caracteritza per apostar majoritàriament pels monocultius que empobrixen la biodiversitat, és un gran consumidor d'aigua, d'adobs químics i de pesticides, i responsable de les altes taxes de contaminació de la terra, l'aire i l'aigua.

Si analitzem la cadena alimentària, moltes explotacions encara estan en mans de xicotets productors professionals o de propietaris del món rural, els quals quan posen les seues produccions a la venda en el mercat en un breu període de temps fa que estos abaixen.

Si parlem de les empreses de distribució dels productes agraris i ramaders com Mercadona, Carrefour o Aldi, cinc grans empreses controlen les vendes dels productes, este model és rèplica en la majoria de països de la UE. Paral·lelament, els mercats majoristes, les tendes de barri tant urbanes com rurals han anat perdent la importància que fa anys tenien.

Al mateix temps que els preus agraris baixen per al llaurador i el ramader any rere any, els costos de producció van pujant: electricitat, gasolina, petroli, adobs, fitosanitaris, etc.

Si ens n'adonem, els preus agraris els marquen les grans empreses de la distribució alimentària (un oligopoli), els costos de producció estan controlats per indústries químiques, elèctriques, petrolieres, etc... més oligopolis, al mig, com en un entrepà ens trobem milers d'agricultors i ramaders amb nul·la capacitat de negociació.

Política Agrària Comunitària injusta

Analitzant l'actual Política Agrària Comunitària, cal destacar tres qüestions: s'han abandonat pràcticament tots els mecanismes de protecció de les nostres produccions; és una política injusta, ja que més del 60% dels diners que repartix per a subvencionar l'agricultura els reben les grans explotacions; la PAC sempre ha discriminat l'agricultura mediterrània. A pesar que un terç del pressupost comunitari es dedica a subvencionar l'agricultura i la ramaderia de la UE. estos recursos no resolen cap dels problemes que hui té el sector, a més, està subvencionant un tipus d'agricultura cada vegada més contaminant.

Tant l'agricultura com la ramaderia haurien de ser les grans aliades de les polítiques mediambientals, en canvi, s'han convertit en una de les principals activitats contaminadores del planeta, responsable de la contaminació amb nitrats i pesticides de més del 30% de les aigües subterrànies i de l'11% de les superficials, i també del 25% de les emissions amb CO₂.

La volatilitat dels preus agraris ha fet que molts professionals i propietaris del món rural abandonen l'activitat, es calcula que més de 170.000 hectàrees del País Valencià s'han abandonat. La falta de rendibilitat implica precarietat no sols per al llaurador, sinó també per als jornalers que estan cobrant sous de misèria.

Desmantellada pràcticament tota l'arquitectura de protecció que hi havia en la UE, voler tornar a introduir mesures de protecció és en l'actualitat senzillament una entelèquia, impossible, la UE. dels 27 amb agricultures molt diferents i amb sistemes econòmics de vegades contraposats on pareix que a l'únic acord al qual són capaços d'arribar és el desmantellament de tota la normativa que ens protegix.

Preus mínims en la producció

Per una banda, les administracions públiques continuen portant el discurs de sempre, ″la culpa de tot és del minifundisme″, així no cal assumir cap responsabilitat en les mesures que apliquen, per una altra banda, tant les normatives laborals i mediambientals estan encarint els costos de producció, si estes polítiques no tenen com a contrapartida la garantia de preus mínims en la producció, moltes explotacions seran finalment inviables tant per al professional com per al propietari.

Estes polítiques provoquen una reacció negativa, creant el caldo de cultiu en el sector que va en contra de les polítiques mediambientals, sent un fre a tota esta normativa i agreujant si cal més el problema de la crisi climàtica que estem patint.

L'activitat agrària es desenvolupa en el territori que gestiona el 80%, per tant, cada acció, cada tècnica que utilitza per a la seua activitat té repercussions en el territori si utilitza aigua, adobs químics, plaguicides, etc. pot estar sobreexplotant aqüífers o bé contaminant. També si abandonem l’activitat i el territori deixa de gestionar-se també té repercussions, ja que moltes vegades els cultius actuen de tallafocs evitant els grans incendis. L'agricultura es desenvolupa en la casa de tots i segons les tècniques que utilitzem pot ser una activitat positiva o negativa per a tots els éssers vius del planeta.

Si pretenem que siga una de les activitats aliades del medi ambient, s'ha de traure de l'actual sistema de mercat, no es pot tractar com una activitat més, com si les seues accions foren innòcues i sense repercussions en la gestió del territori i del medi ambient.

Si actualment tenim un sistema que tendix al monocultiu, en grans extensions de terreny que és un gran consumidor d'aigua, adobs químics i pesticides que contaminen l'aire, el terra i l'aigua, haurem de buscar un sistema amb diversitat de cultius que perseguisca la biodiversitat i l'equilibri ambiental, que siga poc consumidora d'inputs agraris que contaminen i que ens done la garantia de la sobirania alimentària.

Per un model agrari que no provoque més despoblació

L'actual model està expulsant a les persones dels pobles per falta de rendibilitat, el model que es proposa ha d'estar en mans de molts llauradors i ramaders professionals que habiten i són propietaris de la terra, ja que ells són el motor econòmic del món rural, ha de tendir al que en l'actualitat és l'agricultura i ramaderia ecològica si pretenem que siga una agricultura regenerativa de la terra, perquè les polítiques agràries han de ser també polítiques mediambientals.

A pesar dels ingents recursos que des de la UE estan dedicant-se a les polítiques agràries, estes no estan complint cap dels objectius marcats, no garantixen rendes per als treballadors ni objectius mediambientals, la majoria dels recursos estan mal repartits i són les grans explotacions les més beneficiades, donant-se la paradoxa que amb diners públics estan subvencionant a les produccions més contaminants.

L'actual política no està solucionant els problemes que diu defendre, el sentit comú ens hauria de portar a plantejar una reforma en profunditat de l'actual PAC, però com he dit abans, una reforma d'este tipus és impossible. El dilema que es planteja és: si no podem canviar estes polítiques que fem mentrestant? Hem de permetre que continuen arruïnant milers de llauradors i ramaders? Que el paisatge i medi ambient continue degradant-se?

Sistema de garantia de rendes

La proposta que es planteja és crear un sistema de garantia de rendes que donara estabilitat als llauradors i ramaders, a més hauria d'estar condicionat a complir uns objectius determinats com poden ser: fixar la població, la gestió del territori, la regeneració de terres, etc. La proposta hauria de ser una cosa semblant al que tenia el Regne Unit abans de 1970, este va ser un sistema complex que fixava uns preus mínims en una agricultura globalitzada. Els preus eren marcats pel mercat, però si estos no arribaven a eixos mínims establits l'estat es feia càrrec. Hi havia l'avantatge que no era un sistema proteccionista i el consumidor adquiria els aliments a un preu internacional que solia ser més barat.

Qualsevol sistema que es propose tindrà problemes en la seua implementació, el que està clar, és que el sistema no funciona i que cal posar-se a treballar ja en polítiques que ens resolguen els problemes.