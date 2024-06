Calor, sequía y plagas lastran la campaña y dejan sin rentabilidad la fruta de verano

La prolongada ausencia de lluvias, las altas temperaturas y, como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, la presión de la mosca de la fruta que ha adelantado su eclosión, han acabado por lastrar la campaña de la fruta de verano en la Ribera, que el viernes dio por finalizados los trabajos de recolección en los términos de Carlet y Alfarb, dos de las principales zonas productoras. La cosecha ha sufrido una merma próxima al 25 % sobre la previsión inicial de kilos por la falta de calibre de la fruta, según coinciden en señalar los delegados de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en estas dos localidades, que agregan que los precios son inferiores a los del año anterior.

La campaña se completa «sin pena ni gloria. La gran mayoría de agricultores cambiará dinero y poco más, pero algunos perderán», resume el delegado de AVA en Alfarb, José Luis Sanz, que pese a todo se resiste a calificar negativamente la campaña: «Mala del todo no, regular».

Restricciones de agua

«Hemos tenido problemas de calibre por culpa de la sequía. Hay restricciones de agua y eso ha provocado que no puedas regar lo que necesitas. Las comunidades que riegan a manta están regando cada mes o mes y medio y, con las restricciones, en el goteo dejan regar hora y media cinco días a la semana cuando se tendría que estar regando dos horas al menos seis días», relata Fernando Hervás, delegado de AVA en Carlet, para concluir que una cosecha estimada en torno a cuatro millones de kilos en la que todavía es la principal zona productora de fruta de verano de la Comunitat Valenciana, se quedará en tres millones.

«La gran mayoría de agricultores cambiará dinero y poco más, pero algunos también perderán» José Luis Sanz — Delegado de AVA en Alfarb

Sanz incide en que el calor y la falta de lluvias han acabado afectando al calibre de la fruta y, en última instancia, al volumen de producción, que estima en torno a 1,5 millones de kilos en esta localidad del Marquesat, «cuando lo normal hubiera sido al menos un 30 % más».

«No ha caído ni gota. Desde septiembre apenas se han acumulado 50 litros por metro cuadrado y todo no puede ser a base a riego. Además, tenemos restricciones, que han aumentado desde hace mes y medio, y todos no pueden regar. No se puede suplir el agua de lluvia que moja todo el terreno por el riego a goteo», explica el representante de AVA, mientras incide que al final de la campaña «se ha notado más la falta de calibre».

Por otra parte, las condiciones meteorológicas no solo adelantaron el inicio de la campaña de la fruta de hueso, también la acción de la mosca de la fruta. «Tiene unas curvas con unos porcentajes de daños muy elevados. Si la mosca ha salido antes, esa presión también ha llegado antes», incide el delegado de AVA en Alfarb.

Reducción de cultivos

Sanz estima que en una tabla media de precios estos se situarán «entre 20 y 30 céntimos por debajo del año pasado», cuando una buena campaña frenó la progresiva reducción de la superficie de cultivo de estas variedades tras cinco años nefastos para los productores que, en muchos casos, optaron por arrancar.

Fuentes de AVA señalan en un análisis más amplio desde el punto de vista territorial que la campaña se cierra con una rentabilidad «muy ajustada, pero en muchos casos ruinosa, lo que acelera el proceso de abandono del cultivo». «Frente a unos costes de producción elevados por los riegos, los tratamientos y la mano de obra que precisa la fruta, los precios en origen bajaron entre un 15 y un 30 % respecto del año pasado», indicen.

Suscríbete para seguir leyendo