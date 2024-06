Una plata y dos bronces estatales para la haltera de Alzira Alba Sánchez

Alba Sánchez ha vuelto de Ourense con tres medallas más para su palmarés. La alzireña logró la presea de plata en dos tiempos y dos de bronce en arrancada y total olímpico. Alba no competía en su categoría ya que en el campeonato autonómico lo hizo en la superior, 59 kg, para que Cristina Flor compitiese en la de 55 de la que también se proclamó campeona autonómica. De haber competido en la categoría inferior, para la que también tenía que haber rebajado cuatro quilos de peso, circunstancia que no estaba en sus planes deportivos, la alzireña habría arrasado.

Sánchez empezó levantando 83 kilos en arrancada, solo superada en el primer intento por María Olalla. Sin embargo, no alzó los 85 y 86 con los que intentaba superar a otra joven promesa, Laura García, que sí pudo con 84 y 85, respectivamente. Por su parte, Olalla se hizo con el oro con 87 y 90 kg en barra. En dos tiempos, Alba partió con 105 kilos y ya superaba a García e igualaba a Olalla que ponía presión al levantar 108. La alzireña tampoco pudo en los dos intentos con este peso, pero Laura García hizo lo propio con 105, de manera que retuvo la plata. Finalmente, se tuvo que conformar con el bronce en total olímpico.

Campeonato autonómico

Por su parte, Cristina Flor blanqueó en arrancada -falló en los tres intentos- y en dos tiempos quedó quinta con 85 kg, a tres del bronce. La haltera no quiso dejar de competir para dar unos puntos a la Federación Valenciana que le valió el tercer puesto por equipos en la general. Joan Marco volvía a un campeonato absoluto después de 6 años y cumplió con cinco válidos de cinco levantamientos. Primero levantó 101, 107 y 111 kg con los que se quedó a solo uno del cuarto puesto. El podio quedó en manos de halteras 14 y 17 años más jóvenes. En dos tiempos levantó 131 y 136 kg, a siete del bronce, lo que representó la séptima marca, la misma que en total olímpico. Marco ya no hizo el último intento por una pequeña lesión y que no iba a mejorar en la tabla. Sus 247 kg en dos tiempos también ayudaron para el tercer puesto de la selección valenciana masculina.

La competición no para. Este sábado Andrea Bernia, Thiara Giselle Saldívar, Eva Alfaro, Álvaro Chordà, Juan Moreno e Iker García disputarán el campeonato de la Comunitat Valenciana junior en València, donde buscarán la clasificación para el campeonato de España que también se celebrará en el Cap i Casal, organizado por el club Cabanyal. Paralelamente, se disputarán los Jocs Esportius de kilos, donde tomarán parte once competidores alzireños.

