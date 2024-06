El PSPV culpa de la baja participación en dos colegios de Algemesí al traslado de las mesas electorales

El PSPV de Algemesí ha criticado con dureza el traslado de los colegios electorales que hasta ahora se habilitaban en el colegio Blasco Ibáñez y en la Casa de la Música al nuevo Centro Polivalente. "La excusa fue el calor y es cierto es que esas instalaciones no están acondicionadas para soportar las altas temperaturas. No obstante, no es menos cierto que había mil soluciones más que alejar las urnas de la ciudadanía de los barrios periféricos", censuró ayer la exalcaldesa socialista Marta Trenzano.

Interior del Centro Polivalente de Algemesí. / Levante EMV

Los dirigentes locales del PSOE recurren a las cifras oficiales del recuento de votos de las elecciones europeas del pasado domingo para demostrar la falta de idoneidad del traslado: "Un 27, 8% de los vecinos que antes votaban en la Casa de la Música y un 25% de los vecinos que antes votaban en Blasco Ibáñez, no fueron a votar. Y estas cifras tan altas no se dan en otros colegios. Por ejemplo, en el ayuntamiento solo bajó un 9,40% la participación o un 18,89% en la Biblioteca", subraya Trenzano.

Los colegios que más benefician a la izquierda

Si la comparativa se establece respecto a las últimas elecciones locales, los "dos colegios desterrados suman las mayores cifras de desafección, un 24,85% en el caso de la Casa de la Música y un 22,08% en Blasco Ibáñez. Curiosamente, los colegios electorales trasladados son aquellos en los que los partidos progresistas suelen albergar mayor número de votos en cada mesa", defiende el PSPV.

La portavoz socialista, Marta Trenzano admite que las elecciones europeas son las que albergan una participación menor, no solo en Algemesí, sino en toda España. "Pero aquí no estamos hablando de esto sino de que aquellos barrios en los que la participación más ha bajado son aquellos en los que las urnas fueron alejadas de la ciudadanía”.

Marta Trenzano, ante el Congreso de los Diputados / Levante EMV

La exalcaldesa también reconoce que el ayuntamiento puso un autobús por la mañana para acercar a los vecinos interesados en votar, pero plantea que, si esta va a ser la tónica "con los 650 euros que costó ese servicio de bus, teniendo en cuenta que hay 3 o 4 convocatorias electorales en una legislatura, se podría ir acondicionando los colegios de Blasco Ibáñez y de la Casa de la Música con aire. Además, de este modo, el alumnado y el profesorado de estos centros los podrían disfrutar durante todo el curso”.

"Nadie debería esperar un autobús para ir a votar"

La también diputada nacional del PSOE insta por ello al alcalde a que reconsidere su decisión de habilitar el Centro Polivalente en futuras convocatorias electorales. "Está sobradamente demostrado que la gente participa más si tiene las urnas cerca. La democracia hay que cuidarla y eso pasa por facilitar el ejercicio del voto a la ciudadanía. Nadie debería tener que esperar a un autobús para ir a votar. Y menos aquellas personas que, por su situación física, tienen dificultades de movilidad”.