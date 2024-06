Carcaixent necessita un pressupost

El pressupost anual és un instrument fonamental i necessari per a la bona gestió d’una entitat local. Per diferents motius, l’Ajuntament de Carcaixent porta massa anys sense tindre una continuïtat en l’aprovació del pressupost. Així ha estat durant els dos mandats anteriors en què Compromís formava part del govern municipal. D’una banda, la complicada situació financera i, d’altra, el bloqueig imposat per l’oposició van obligar a treballar amb pressupostos prorrogats, amb totes les limitacions que això comporta.

No obstant això, durant estos huit anys i, gràcies a la bona gestió, s’han aconseguit èxits importants en matèria financera. Especialment significativa ha estat la reducció del deute (de 17,6 milions en 2014 a 2,9 milions el 2023) o la disminució del període mitjà de pagament (de 84 dies en 2015 a 17,6 dies en 2023). Tot i haver d’afrontar l’abonament de més de 6,6 milions d’euros en indemnitzacions per sentències derivades de la gestió urbanística anterior a maig del 2015. Ara, per sort, la situació actual dista molt de la de 2015.

Compromís per Carcaixent aposta pel diàleg, el progrés i la convivència. Ni la submissió ni el bloqueig han estat mai entre els seus plans, ben al contrari que altres grups municipals. Tampoc renuncia, des de l’oposició, a ser útil per a la ciutadania. Això sí, tenint sempre present el programa electoral, l’interés comú i el benestar col·lectiu. Per això, ha negociat amb l’equip de govern el vot a favor d’un pressupost.

Un pressupost que no és el del PP. Però tampoc son els comptes que haguera presentat Compromís de tindre responsabilitat de gestió. Un pressupost lligat a la realització d’una sèrie d’inversions i a la continuïtat de projectes fonamentals encetats en la legislatura anterior, com puguen ser: la reordenació de l’eix Julià Ribera-Sant Francesc d’Assís o l’execució de les obres previstes en escoles públiques dins del Pla Edificant. Uns comptes vinculats al manteniment de les partides relacionades amb cultura, educació, joventut, foment i ús del valencià, memòria històrica, igualtat o Fira Modernista, així com al tractament igualitari de les subvencions a associacions locals, etc.

Pot ser tinguen part de raó aquells grups que diuen que al PP ni aigua. Però, no perdem de vista, que ho fan motivats, bàsicament, per càlculs electoralistes i partidistes, que res tenen a vore amb l’interés general que diuen representar.

No sé la gent per a què va votar a la resta de llistes municipals. Però sí sé que a mi, com a membre de la candidatura de Compromís, em votaren per a fer política útil i aportar solucions als problemes del poble de Carcaixent. M’elegiren per a finalitzar projectes iniciats o pendents d’execució i recollits en el programa electoral. I em triaren, en cas d’estar a l’oposició, per a dur la iniciativa política i tindre capacitat d’influència en l’acció del govern.

I ningú podrà negar que, si s’aprova el pressupost i s’executen els projectes previstos en l’acord, serà també i, sobretot, gràcies a Compromís. La nostra tasca serà de control i exigència perquè es complisca l’acord. I sé segur que, si ho aconseguim, el poble en les pròximes eleccions locals ho sabrà valorar.

Perquè...mane qui mane i penseu lo que penseu, Carcaixent necessita un pressupost.