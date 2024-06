Ana Mª Justo resulta elegida fallera mayor de Alzira y Valeria López la acompañará como reina infantil

Las Fallas de Alzira sí contarán finalmente en el nuevo ejercicio tanto con fallera mayor adulta como con reina infantil. Ana M.ª Justo Molina, de la comisión Avinguda Josep Pau, y Valeria López Mira, de Plaça la Malva, resultaron elegidas falleras mayores de 2025 en la gala celebrada el sábado en el Gran Teatro.

El acto de elección estuvo precedido por una intensa semana después de que la asamblea de presidentes alertara a la Junta Local Fallera de que el sentir mayoritario consideraba que las dos candidatas que optaban al cargo de fallera mayor de Alzira no daban el perfil idóneo para asumir la representación de la ciudad, lo que no impidió que ambas decidieran continuar. Aunque hubo un grupo de comisiones que optó por la abstención, una de las alternativas barajadas para frustrar la elección, y otras optaron por emitir votos nulos, la otra posibilidad, finalmente no hubo un postura unánime de todas las fallas, lo que propició la elección de Ana María Justo. No ha trascendido el resultado de la votación.

Las primeras palabras de Ana M.ª Justo como fallera mayor electa estuvieron cargadas de emoción. “En estos momentos solo me vienen a los labios unas palabras: gracias y muchas gracias por haber confiado en mi. Espero hacer honor a vuestra elección”, comentó, mientras se refería a la fallera mayor infantil, con la que compartirá el reinado, y sus cortes de honor, con el deseo de vivir “un año inolvidable”.

La concejal de Fiestas, Mar Chordá, agradeció a todas las candidatas, sus familias y sus respectivas comisiones una “valentía, entusiasmo y compromiso” que calificó de “ejemplares”. “Cada una de vosotras ha traído algo especial a esta elección y por eso el mundo fallero os estará profundamente agradecidos”, indicó la edil.

Por su parte, la elección de la fallera mayor infantil estuvo presidida por la normalidad y, de entre las seis aspirantes al trono, las fallas eligieron a Valeria López Mira que, emocionada, tuvo palabras de agradecimiento a sus padres y a los presidentes y electores del resto de fallas de Alzira “por haber ayudado a que este sueño se hiciera realidad”.

El proceso de revisión del reglamento que ha impulsado la JLF deberá si se modifica el actual sistema de elección dada la escasez o ausencia de candidatas en los últimos años.