El Ayuntamiento de Algemesí cancela de forma anticipada una deuda de 2,1 millones

El Ayuntamiento de Algemesí ha aprobado la cancelación de un préstamo de 2.109.008,10 euros, la mayor disminución anticipada de deuda pública del consistorio. Este montante era un acumulado de préstamos suscritos en los años 1996, 1998, 2004, 2006 y 2007, y posteriormente refinanciados conjuntamente en el año 2009.

La anualidad de dicho préstamo era cercana a los 300.000 euros anuales, lo que comprometía una cantidad importante del presupuesto municipal, que a partir de 2025 se podrá destinar a la mejora de los servicios públicos.

El alcalde de la ciudad, José Javier Sanchis, responsable del área de Hacienda, se muestra muy satisfecho por la gestión, “que no solo ha reducido la deuda de esta y de futuras generaciones, sino que va a producir un ahorro de 525.701 euros en intereses bancarios que no se van a a tener que abonar”. José Javier Sanchis también ha querido agradecer el trabajo de los servicios económicos del ayuntamiento, cuya predisposición ha sido clave para evitar que la cancelación anticipada no tuviese penalización.

Esta gestión ha favorecido una disminución de la deuda pública de 5,2 a 3,1 millones de euros, por lo que la deuda per cápita pasa de 187 a 112 euros por habitante.

La operación se aprobó en el último por unanimidad de todos los grupos políticos y surtió efectos el pasado 3 de junio de 2024.