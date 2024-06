Alzira bonifica con cuarenta euros las compras en el comercio local

El Ayuntamiento de Alzira ha lanzado, a través de la agencia de desarrollo económico IDEA, la sexta edición de los bonos para incentivar las compras e inyectar 140.000 euros en el comercio local. Mañana, viernes, arranca el periodo para solicitar esos descuentos, que se podrán utilizar en las tiendas adheridas a la campaña durante julio y agosto. Tras el éxito de las pasadas ediciones, saldrán a la venta 1.400 bonos por valor de 100 euros, de los que 40 los aportará el ayuntamiento.

Los bonos podrán canjearse en los comercios adheridos a la campaña durante los meses de julio y agosto, meses tradicionalmente con menos movimiento comercial, lo cual hace que esta campaña sea recibida con muchas ganas por el pequeño comercio, porque viene a reforzar las ventas en los meses de verano.

Esa incentivo económico se implantó como consecuencia de la pandemia de la Covid-19 para reactivar la actividad económica, pero el éxito fue tan grande que se ha convertido en una cita ineludible en las campañas de comercio y son las que más impacto han tenido entre la población y el comercio local. A lo largo de sus seis ediciones se han emitido 12.750 bonos que han supuesto una inyección de 1.075.000 euros en la economía local.

Tarjetas prepago muy esperadas

Se formalizan a través de tarjetas electrónicas prepago que tienen un valor de 100 euros, de los que 60 los aporta el ciudadano y los cuarenta restantes los abona el Ayuntamiento de Alzira. La fecha tope de uso es el 31 de agosto de 2024. Las cantidades no gastadas en esta fecha ya no podrán utilizarse. La regidora de comercio, Gemma Alós, recalca que “los bonos de comercio son una de las herramientas que más resultados ofrece para mover la economía de la población, puesto que beneficia no solo a la ciudadanía sino también a los establecimientos comerciales”.

Colas en las dependencias de IDEA para adquirir los bonos / Levante EMV

El sistema de compra de los bonos de comercio será el mismo que en ediciones anteriores: deberá reservarse a partir de mañana, viernes, una cita previa a través de la web www.idea-alzira.com/bonos-comercio. Solo se puede comprar un bono por persona. Los bonos estarán a la venta a partir del 1 de julio en las dependencias de IDEA.