El colegio López Marco de Sollana se achicharra por falta de refrigeración

La asociación de madres y padres del colegio López Marco de Sollana ha dicho basta. El martes un alumno de cinco años tuvo que ser asistido por un golpe de calor y esa ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia. El centro lleva más de dos años solicitando al ayuntamiento una solución que evite las altas temperaturas que se registran en el centro, de reciente construcción y forrado por planchas metálicas que en días de altas temperaturas convierte las aulas en un horno.

El año pasado la propia AMPA recogió firmas para reclamar la intervención del ayuntamiento, pero no obtuvo respuesta por parte del consistorio.

Hasta 38º en algunas aulas

Tanto las familias como el profesorado y los propios alumnos consideran inaplazable la adopción de medidas, ya que en el interior de las aulas «es imposible trabajar debido a temperaturas que alcanzan en muchos casos hasta los 38°C». Por ese motivo han vuelto a contactar con el ayuntamiento para buscar soluciones. «Siempre nos ha dado largas y nadie propone una intervención que evite este problema que pone en peligro la salud de nuestros hijos», lamentan los padres.

La AMPA ha pedido al Ayuntamiento de Sollana mejoras en el centro educativo y un mantenimiento adecuado del centro que incluya la instalación de aire acondicionado. «Desde el consistorio no solo nos han dado largas sino que aseguran que disponen de presupuesto para poder realizar las reformas necesarias, aunque atribuyen la negativa a la Consellería de Educación, dado que es la inspección quien no permite la instalación del aire acondicionado». En estas condiciones, la AMPA ha solicitado «una reunión a tres bandas con representantes del ayuntamiento, de la conselleria y del colegio, aunque sin obtener tampoco respuesta alguna».

Termómetro instalado en el colegio / Levante EMV

Concentración de protesta

También han pedido al consistorio «una confirmación de la solicitud de dicha reunión y no han contestado». Por ese motivo, la AMPA convocó a sus integrantes a «una concentración frente al ayuntamiento para exigir soluciones inmediatas al problema». Los padres aseguran que responsables municipales alertaron a las fuerzas de seguridad del Estado alegando que la protesta no había sido autorizada. No obstante, tras mantener conversaciones con las autoridades locales, los manifestantes pudieron acceder al salón de sesiones, donde fueron atendidos por el alcalde, Vicente Codoñer, del PP.

El golpe de calor sufrido por el menor de cinco años se ha convertido en un detonante y la AMPA ya no está dispuesta a arrojar la toalla bajo ningún concepto.