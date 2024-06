El caqui de la Ribera se propone reconquistar los mercados de Brasil y Canadá

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Kaki Ribera del Xúquer» tratará de recuperar en esta campaña los mercados de Brasil y Canadá, así como repetir por segundo año consecutivo el envío de fruta a China, si la producción no sufre nuevas mermas más allá de las ya estimadas por la falta de frío en los últimos meses y la ausencia prolongada de lluvias.

De hecho, la DO ha firmado un convenio con el ICEX España Exportación e Inversiones, entidad pública dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, para realizar una campaña de promoción del caqui en Brasil por un importe máximo de 200.000 euros que asumirían ambas partes al 50 %.

El presidente del consejo regulador, Cirilo Arnandis, ha confirmado que la idea es recuperar los mercados de Brasil y Canadá, aunque el envío de fruta a estos destinos queda condicionado a que la campaña discurra en términos de normalidad y se disponga de cosecha suficiente.

«Al final, pienso que vamos a tener más o menos la fruta del año pasado», señala Arnandis, que se muestra cauto a la espera de un segundo aforo solicitado que permita ajustar el que se suele realizar cuando ni siquiera se puede ver la fruta todavía para asegurar las cosechas. «Con la falta de frío y de lluvia, las brotaciones han sido más irregulares de lo que suele ser habitual. Hay una falta de producción por la climatología», incide, mientras señala que las estimaciones que se tienen ahora sobre la mesa apuntan a una producción de entre 170.000 y 180.000 toneladas de caqui. «Será más o menos lo del año pasado, cuando si bien teníamos una producción mayor, tuvimos dos granizadas importantes», recuerda.

Con estas estimaciones, el consejo regulador de la DO pretende recuperar mercados a los que ya había acudido en años anteriores y a los que dejó de enviar fruta por las grandes mermas sufridas como consecuencia de las adversidades meteorológicas y las plagas.

«Hace dos años nos quedamos con una producción del 30 % y eliminamos todos esos destinos porque había que atender el mercado tradicional nuestro que es Europa», explica Cirilo Arnandis, mientras detalla que también se envían cargamentos puntuales a otros muchos destinos como Emiratos Árabes, aunque cuando la producción cae de forma tan significativa se opta por atender a los clientes de siempre.

Propuesta abierta

Con la estimación de cosecha actual, la DO contempla recuperar este año los mercados de Brasil y Canadá y repetir el envío de fruta a China, tras la primera experiencia del año pasado.

Eso siempre que no sobrevenga alguna adversidad que pueda mermar de forma significativa la producción de caqui de la nueva campaña. De hecho, el presidente de a DO señala que el convenio con el ICEX para reforzar la presencia del sector del caqui en Brasil es una propuesta abierta que puede cambiar en la medida que no se disponga de la fruta suficiente.

