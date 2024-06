La Ribera brilla en el campeonato de España de patinaje artístico

La Ribera triunfa en los campeonatos de España de patinaje artístico que se celebran en Gandia. Carlota Climent Talenes, del Club de Patinatge de Castelló, se hizo el miércoles con la medalla de oro en la categoría cadete. Climent es la vigente campeona autonómica y también este año quedó segunda en la WordCup celebrada en Brasilia. Lucía Rodríguez, del mismo club, quedó subcampeona. Ambas están entrenadas por Iris Espert y Ana Gascó.

Otros dos ribereños se han proclamado subcampeones de España de danza de patinaje artístico. El alzireño Mateo Callejón y la alberiquense Sara Borredá lo han logrado. El primero por partida doble al hacerse con el triunfo tanto como pareja de Sara como individualmente el martes en Gandia. Ambos pertenecen al club de patinaje artístico de Alberic, entrenados por Minerva Vilar, de Benimuslem.

A sus diez y once años, respectivamente, llevan unos meses como pareja de danza. En patinaje se van pasando exámenes y en mayo ganaron el Autonómico con lo que lograron la mínima para el Campeonato de España que se celebró en Fuengirola hace dos semanas. Realizaron dos danzas obligatorias que valen el 40% de la puntuación final y la libre que da el 60% restante y en la que quedaron primeros con una coreografía vestidos de Peter Pan y Campanilla. Aún así, no fue suficiente para hacerse con el triunfo final. «Estamos muy contentos. Trabajan muchísimo -20 horas a la semana, unas cuatro al día tras acabar el colegio, cuando llega la competición- y un mínimo de 10 a 14 horas el resto de la temporada», explicó su preparadora. Sara y Mateo se complementan. «A mí me gusta más la parte obligatoria”, indica la patinadora, «y a mí, la libre, donde me puedo expresar mejor», añadió Mateo.

El alzireño hizo doblete el martes en el campeonato de España individual que se está celebrando en Gandia. Solo 0’82 puntos le separaron del triunfo final. Como la semana anterior, quedó segundo en las dos primeras actuaciones obligatorias y dominó la tercera, en modalidad libre. La casualidad hizo que campeón y subcampeón eligieran ambos bailar vestidos de Mario Bross.

La próxima gran ilusión de Mateo y Sara es la Copa de Europa que se celebrará en Zurich (Suiza) en octubre. La Ribera podría tener un triplete de medallistas si el alberiquense Nil Estarlich sube al podio mañana. Ayer empezó su participación.

En la categoría infantil, Gema Gilabert, de Castelló, fue bronce.

