Un concurso nacional de flauta rinde homenaje en Catadau a Juan Vicente Querol

El Ayuntamiento de Catadau ha presentado este viernes el «I Concurso de Flauta Travesera. Juan Vicente Querol Sabater. Vila de Catadau», que está dirigido a jóvenes intérpretes de conservatorios profesionles de música. El concurso constará de tres categorías y premios económicos por importe de 4.050 euros, además de la entrega de material musical.

La concejalía de Cultura ha organizado este concurso en colaboración con la Unión Musical de Catadau y diferentes firmas patrocinadoras como Fundación Sanganxa, Caixa Popular y el Instituto Valenciano de Cultura. La fase final tendrá lugar el próximo 10 de noviembre.

Se trata de un concurso de proyección nacional que se convoca en memoria del reconocido flautista de esta localidad del Marquesat que inició su trayectoria musical en Catadau y que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes intérpretes.

“Lleva este nombre no por casualidad, porque no es casualidad que el nombre de Juanvi, como todos lo conocíamos, vaya acompañado de Vila de Catadau porque los dos eran uno. No podríamos nombrar este concurso de otra forma, ya que fomenta la que fue su gran pasión, la música. Para este Ayuntamiento era un deber y un placer hacer un concurso que llevara su nombre”, ha señalado la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Catadau, Oreto Miquel Miguel.

La inscripción para participar en la primera edición de este certamen tendrá un precio de 25 euros y estará abierta desde el 25 de junio hasta el 18 de octubre. El concurso constará de dos fases, una primera fase eliminatoria en la que los participantes de cada categoría enviarán sus vídeos interpretando una de las obras indicadas en las bases, para cada una de las categorías, y una fase final que será presencial y que se celebrará el domingo 10 de noviembre en la Casa de la Cultura de Catadau. Además, este I Concurso de Flauta Travesera Juan Vicente Querol Sabater. Vila de Catadau contará con una página web www.concursflauta.catadau.org , en la que se podrán descargar las bases, así como contará con un apartado dedicado a la figura de Juan Vicente Querol Sabater en el que las personas que quieran podrán incluir aportaciones, imágenes y mensajes dirigidos a dar a conocer su persona. Durante el fin de semana del 8, 9 y 10 de noviembre, se celebrarán diversos actos alrededor de la figura de Juan Vicente Querol Sabater y sobre el mundo de la flauta y la música en la localidad.

Tres categorías

La primera edición de este certamen, que estará dirigido a jóvenes intérpretes de conservatorios profesionales de música, constará de tres categorías y de diversos premios económicos, con una cuantía total de 4.050 euros, así como estará dotado con material musical. De esta forma, la Categoría C que estará dirigida a intérpretes matriculados en 1º, 2º, 3º y 4º de Enseñanza Profesional estará dotada con un accésit de 300 euros y material musical (ofrecido por los patrocinadores) y un primer premio de 750 euros y material de los patrocinadores. Por lo que respecta a la Categoría B, dirigida a intérpretes matriculados en 5º y 6º de Enseñanza Profesional y a matriculados en 1º de Enseñanza Superior, estará dotada con un accésit de 200 euros y material musical y un primer premio de 1.000 euros más material de los patrocinadores. En cuanto a la Categoría A dirigida a intérpretes matriculados en 2º, 3º y 4º de Enseñanza Superior o Máster, con un límite de edad de 26 años, estará dotada de un accésit de 300 euros y material musical y un primer premio de 1.500 euros más material donado por los patrocinadores. Además, la persona que sea ganadora en la Categoría A disfrutará del Premio Especial que otorga la Unión Musical de Catadau. Un premio, que según ha explicado la Presidenta de la Unión Musical de la localidad, Lourdes Martínez Martínez, consistirá en “brindarle la oportunidad a la persona ganadora, para que toque como flautista solista en uno de los conciertos que ofrecemos al pueblo. Vamos a colaborar en todo lo que requiera este concurso, en cuanto a instalaciones, personal e infraestructuras”.

Por su parte, el gerente de la tienda de instrumentos de viento Sanganxa y uno de los patrocinadores del concurso, Luismi Mateu, ha comentado que “nosotros nos vamos a encargar de darle difusión a este certamen. Además, la marca Yamaha donará un flautín y también vamos a colaborar donando estuches para los instrumentos de diversos fabricantes reconocidos, entre los que se encuentran fabricantes valencianos”.

El alcalde de Catadau, José Escuder Bisbal, ha finalizado la presentación de este acto comentando que “quiero agradecer a todas las personas que habéis hecho posible este concurso y espero que sea todo un éxito, ya que lo que más ilusión me haría sería vernos el año que viene para presentar la segunda edición. Espero que signifique mucho, porque en realidad el nombre de Juanvi, la flauta y Catadau siempre han estado juntos”.