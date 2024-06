La primavera deja en la Ribera temperaturas 1,5 º C más altas de lo normal y déficits de lluvia del 85 %

La primavera climática (que abarca los meses de marzo, abril y mayo) ha dejado en la Ribera temperaturas hasta 1,5 º C más altas de lo normal y déficits de lluvia del 85 %, según el avance climatológico presentado esta semana por la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, que califica este período en el conjunto de la comarca entre muy seco y extremadamente seco.

Valga como ejemplo que el observatorio ubicado en el valle de la Casella de Alzira, que habitualmente marca los registros de precipitaciones más elevados de la comarca y en ocasiones también de la Comunitat Valenciana, apenas computa en estos tres meses un acumulado de 26,2 l/m² cuando en base al promedio del período 1991-2020, que se utiliza como referencia, el registro que se considera normal es de 168,6 l/m², lo que traduce en un déficit del 84 %.

Los observatorios de Sumacàrcer, la Estación Experimental Agraria de Carcaixent y la Pobla Llarga presentan anomalías pluviométricas ligeramente más acusadas (85 %) con registros de lluvia incluso inferiores al marcado en el valle de la Casella entre marzo y mayo.

Por encima de la media

La ausencia de lluvia fue generalizada en todo el territorio valenciano, aunque todos los observatorios de la Ribera que figuran en el informe de Aemet presentan un déficit por encima de la media.

Los registros de lluvia y temperaturas han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a calificar la primavera climática como muy cálida y muy seca en la Comunitat Valenciana -las previsiones, lejos de suavizar las temperaturas, apuntan a un nuevo verano muy cálido y, de momento, sin perspectivas de lluvia-, con una temperatura media 1,2 º C superior a la que se considera normal y con una precipitación acumulada un 58 % inferior a la que fija el promedio histórico: 61,1 l/m² cuando se esperaban casi 144 litros. Se trata también de la anomalía media en la provincia de València.

No obstante, la Ribera registra déficits superiores de forma generalizada ya que el observatorio que aparece en el informe de Aemet con una anomalía menos acusada es el de Cullera, donde los 40,6 l/m² recogidos representan una anomalía del -63 % frente a un registro de 108,3 litros en circunstancias normales. El acumulado más bajo se localiza en Algemesí con apenas 19,6 litros en tres meses, lo que da lugar a un déficit del 19,6 %.

Por lo que respecta a las anomalías térmicas, es el observatorio de Turís el que presenta la más acusada ya que una media de 16,7 º C representa 1,5 º C más de lo normal. Los observatorios de Montserrat y Sumacàrcer arrojan temperaturas medias 1,2 º C superiores a las que marca el promedio histórico mientras que en Polinyà de Xúquer la anomalía fue de + 0,6 º C. n