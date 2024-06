Una tradición de 200 años que sigue viva genera en Carlet una colección única de mantones de Manila

El llamamiento a los vecinos de Carlet para que aportaran los mantones de Manila que guardan en casa al objeto de realizar un inventario que permitiera conocer, aunque solo fuera a modo de aproximación, el patrimonio que ha conformado en el municipio una tradición que se remonta al siglo XIX y que se exhibe en la verbena de las fiestas patronales, ha permitido documentar en tres meses y medio de trabajo casi 450 piezas.

Esta labor de documentación ha confirmado que el caso de Carlet «es excepcional por el número de mantones que hay y por la calidad», comenta el investigador de indumentaria Javier Marco, pero también que esta tradición arraigada en las familias de la localidad «continua bien viva porque las mujeres siguen comprando mantones para ellas, para sus hijas o para sus nietas», explica Pepa García Hernandorena, antropóloga social y miembro del equipo multidisplinar que planteó al ayuntamiento esta iniciativa y que ha trabajado en la documentación de los mantones aportados por los vecinos.

Revisión de uno de los mantones aportados para realizar el inventario. / Perales Iborra

García Hernandorena admite que la respuesta al llamamiento para colaborar en la elaboración de este inventario ha superado sus expectativas, no sólo por el volumen, «sino también porque he hablado con cada una de las personas que los traía y me han contado las historias de cada uno de ellos. Tenemos una gran cantidad de información gráfica y de historias que vamos a trabajar en los próximos meses porque de esta recopilación puede salir desde un catálogo desde el punto de vista de la artesanía, de los estilos de cada mantón o incluso, como ha planteado Pili Roa, que es bordadora, de los flecos, hasta elaborar una historia del mantón de Manila de Carlet. Tenemos una muestra de todos los estilos desde hace 200 años -imperio, isabelino, de cigarrera, de novia e incluso algunos tintados después de haber enviudado- que también permitiría hablar de la historia del mantón de Manila en España», señala.

«Creo que hay muchos más»

Con todo, Pepa García considera que estos 450 mantones son sólo una parte de los que conservan las familias de Carlet. Estima que podría tratarse de un tercio únicamente. «Yo creo que aún hay muchos más, como hemos hablado con tanta gente, una persona nos dijo que pueden haber más de 3.000. No sé si me atrevería a decir tanto, pero buscando documentación, un historiador local ya hablaba en un libro de fiestas de los noventa de unos mil mantones y eso sí que no me extrañaría», comenta.

Javier Marco apunta que esta concentración de mantones de Manila en Carlet producto de una larga tradición es muy probablemente «un caso único». «Los mantones se clasifican por épocas y por tipologías, y da la casualidad de que el 90 % de los que se conocen son de una tipología muy concreta de finales del siglo XIX y principios del XX, que coinciden con una época de bonanza económica que se refleja en la compra de mantones y eso no pasa en otros municipios. Además, aparte de los mantones de esa época, se mantuvo el estilo y la gente los ha seguido adquiriendo aunque fueran de segunda mano, aunque no pudieran, pagando a plazos… y en los años cuarenta y cincuenta llegaron a Carlet piezas que pertenecían a artistas aumentando más el gusto por esta piezas», incide. Marco señala que muy probablemente Carlet sea el municipio con mayor número de mantones de tipología modernista. «Aquí se dan unas circunstancias especiales que no se dan en otros pueblos, donde no aparece ni tanta calidad ni tanta cantidad. En otros municipios puede haber otro tipo de mantones, pero de esta tipología, que yo conozca, no hay».

Pepa García Hernandorena señala que el inventario ha permitido constatar que en Carlet hay mantones de Manila de principios del siglo XIX, pero también otros muy recientes. Señala además que la gran mayoría están muy bien conservados. n

