Desprotección ante el vertedero de la Ribera

«Quan més lluny la merda, millor», decía mi padre. Coincido plenamente con Andreu Salom, alcalde de L’Alcúdia, y por coherencia histórica, votó en contra de la ubicación del vertedero. Los socialistas de la Ribera siempre nos hemos opuesto firmemente a la instalación de un vertedero en nuestra comarca. ¿Se ha refrendado este cambio de postura en asambleas del partido socialista de cada municipio?

Los alzireños sabemos que el vertedero, sea grande o pequeño, se situará sobre aguas subterráneas que abastecen los pozos de riego y el consumo humano en toda la Ribera. Es posible que mi carta abierta no sea bien recibida, pero, como he manifestado en varias ejecutivas comarcales, debo expresar públicamente mi preocupación. Quiero que mis compañeros y, sobre todo, mis nietos no tengan que decir nunca «cuánta razón tenía Paco Martí».

Preferiría que me considerasen un disidente y radical antes que ver cómo el vertedero contamina nuestras aguas subterráneas y el «ullal» del Río Verd o la Acequia Real del Júcar, puntos sensibles situados a pocos metros de distancia del basurero.

¿Saben los ciudadanos de la Ribera cuántos metros hacia abajo se va a excavar el vertedero? Sí, hacia abajo, para no ver la basura que se acumulará allí. Aunque se construyan losas de hormigón para evitar que los lixiviados se filtren en el suelo y contaminen, en la Ribera sabemos bien que, con lluvias intensas, todo se va al «garete». ¿Y dónde acaba todo eso?

Es necesario que los socialistas reconsideremos esta decisión y busquemos alternativas que no pongan en riesgo la salud de nuestra tierra y de nuestra gente. La coherencia histórica y política nos exige proteger nuestro entorno y asegurar un futuro saludable para las generaciones venideras.