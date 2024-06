Motius per a dir no a l’abocador

L’Alcúdia ha tornat a dir no a la ubicació de l’abocador al costat de la planta de tractament de residus del Consorci Ribera Valldigna en el terme de Guadassuar. Rebutgem la proposta no per falta d’idoneïtat geològica dels terrenys, els quals són aptes d’acord amb les prescripcions de l’Institut Geològic i Miner, sinó perquè el tenim a la porta de casa i perquè continuem amb els mateixos accessos que hi havia a la dècada dels 80 del passat segle.

Exactament els mateixos motius que compartim els tres ajuntaments que rebutjàrem la proposició, l’Alcúdia, Massalavés i Benimodo. Probablement els mateixos motius que hagueren adduït qualsevol dels altres ajuntaments de la nostra comarca si s’hagueren vist en el mateix cas.

Però no, cap altre ajuntament, ni els governats pel PSPV, ni els del PP ni els de qualsevol altra formació, votaren en contra. Clar, estaven enlluernats per una possible baixada dels costos a repercutir als seus ciutadans i ciutadanes, motiu legítim però molt poc solidari. Com deia l’amic Paco Martí fa pocs dies en aquest mateix espai: la merda, quan més lluny de casa millor.

És cert, a la comarca de la Ribera tenim un problema gros per la falta d’un abocador. Un problema de diners. Així que si podem estalviar algun euro encara que siga perjudicant als veïns, doncs avant mentre a mi no em toque.

Per això hem dit no, perquè som coherents i conseqüents en la defensa dels interessos de la nostra ciutadania. Perquè pensem que a 500 metres d’un nucli poblacional no hi pot haver un abocador. D’això estem ben segurs i arribarem on faça falta en el tribunals fins que ens donen la raó, com en l’han donat en sentències anteriors.

El Consorci planteja una reducció de costos via tindre l’abocador prop. Però a quin preu? Els alcaldes i alcaldesses enlluernats s’ho haurien de fer mirar. Imaginen vostès un abocador a 500 metres la seua ciutat, del seu poble? Segur que es plantarien i dirien no. Per desgràcia, a l’Alcúdia tenim ja massa experiència en posar seny, així que de nou anem a donar exemple.