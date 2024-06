El raval de Sant Agustí en Cullera sigue en lucha por la sanidad

Los vecinos de la popular barriada del Raval de San Agustín siguen en su lucha para que no restrinjan durante los meses estivales la atención primaria en el centro de salud del barrio.

Esta pasada semana se iniciaron ya las concentraciones para ser más exactos el martes ante el pleno municipal y hoy han retomado dichos movimientos populares con una manifestación desde el centro de salud del Raval hasta el centro de la Diagonal donde deberán de desplazarse si se confirma el recorte en la atención primaria.

"No al cierre del centro del Raval", "No a los recortes de la sanidad", "El Raval no es tanca". Han sido algunos de los eslóganes vitoreados por los cerca de 300 participantes en esta marcha concentración.

Hay que recordar que la reivindicaciones han contado desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera de hecho este próximo lunes está previsto a una reunión entre el alcalde de la ciudad Jordi mayor y él conseller de sanidad. Así mismo el Ayuntamiento ha convocado a todos los vecinos de la localidad y aquellos que quieran sumarse a una concentración frente a la propia consellería este próximo martes día 2 de julio.

Los vecinos han afirmado a este periódico que "no vamos a dejar de manifestarnos y acudir donde sea para que los recortes previstos en el centro de salud del Raval no se lleven a cabo porque nosotros también somos vecinos y también tenemos nuestros derechos".