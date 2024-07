Càrcer vuelve a sufrir dos incendios que el ayuntamiento considera provocados

Càrcer volvió, ayer domingo, a sufrir dos incendios en diferentes momentos del día, uno en el Camí del Muladar y el otro en el Cañón de la Nava. Las autoridades municipales y los vecinos no dudan de que fueron nuevamente provocados. “Otras poblaciones vecinas sufrimos la misma desgracia”, recuerda el gobierno municipal.

Zona afectada por el fuego. / Levante EMV

La rápida intervención de los bomberos y de los Servicios de Emergencia permitió controlar las llamas, por lo que el ayuntamiento agradece esa efectividad, aunque también pide “una vez más rendición de cuentas” y exige que se detengan estos "actos de vandalismo” que ponen en peligro a tanto a la ciudadanía como a terrenos tanto públicos como privados.

Los incendios en cauces o en campos abandonados se han convertido en una peligrosa costumbre. Los servicios de extinción se tuvieron que movilizar del 7 al 9 de junio en seis ocasiones para sofocar otros tantos incendios declarados en la Ribera. El más grave por la superficie afectada se produjo en Algemesí, donde ardieron dos hectáreas de vegetación.

No llegó a una hectárea el fuego declarado a primera hora de la tarde del 7 de junio en Alberic, en un cañar junto al río, que movilizó incluso medios aéreos. También ese viernes se registró un primer incendio en Càrcer, en concreto, en el cauce del río Sellent, que el ayuntamiento no duda en sostener que fue provocado. Tampoco tiene dudas sobre el origen del incendio declarado el sábado 8 de junio en el Barranc de la Conca, en una zona que linda con casas de campo y chalés.