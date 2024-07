Concejales del PSPV y SxD apenas se dirigían la palabra en los últimos meses

Las cuestiones económicas, derivadas del retraso del pago a proveedores y del exceso de facturas de gasto que se firmaron durante el año electoral, no son las únicas razones que justifican la moción de censura impulsada por el partido independiente Sueca per Davant contra su hasta ahora socio de gobierno: el PSPV. Concejales de ambos partidos no se dirigen la palabra desde hace meses ante el deterioro provocado por recelos y discusiones que en ocasiones han sido muy intensas. No se trata de una mala relación entre el alcalde, Dimas Vázquez, y el líder de SxD, Julián Sáez, sino del fuerte carácter de algunos ediles de ambas formaciones. El desgaste ha sido enorme y algunos regidores son hoy más que incompatibles.

«El ninguneo, el ocultismo, el boicot y la deslealtad de los cargos electos del PSPV con mayor experiencia en la política local hacia los tres miembros de Sueca per Davant ha sido una constante a lo largo del primer año de mandato», asegura el grupo independiente, que también admite que la situación, lejos de reconducirse, «ha ido agravándose con el paso del tiempo». Hastiados de esas tiranteces, los independientes recurrieron a Compromís, que ya les había ofrecido la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2023 para evitar que recalase en el PSOE.

El PP tiene la llave

Hace un año Julián Sáez mostraba desinterés por asumir la vara de mando, pero ahora ha cambiado de opinión e impulsa junto a los nacionalistas una moción de censura que también necesita los votos del Partido Popular para prosperar. Y esa es la clave. Algunos representantes del PP se muestran reticentes a gobernar junto a Compromís y a esas dudas se agarra ahora el PSPV para tratar de desactivar el cambio de gobierno promovido por SxD. Vázquez ha hecho llegar al PP su predisposición a negociar un pacto de gobierno con el Grupo Popular.

Sáez atribuye su volantazo a una situación económica «muy delicada y al caos absoluto que ha generado un bloqueo sin precedentes» que provoca retrasos en el pago a proveedores «que sufren empresas y autónomos». Su decisión es firme «Dar continuidad al actual gobierno local sería del todo perjudicial para Sueca».

Subida de sueldo "con lealtad"

El líder de SxD ve «curioso que el alcalde diga que Sueca Per Davant solo se preocupa de los cargos a repartir y de los sueldos que nos corresponderán, cuando él hace solo un año pasó de cobrar 40.100 euros a 52.900 euros, con nuestro ‘desleal’ voto a favor». Y lamenta haberse enterado por la prensa de la destitución de todos sus cargos y de la retirada de los sueldos que percibían por formar parte del gobierno local. «Una prueba más de las formas y de la manera de actuar del alcalde», subraya.

Niega igualmente la deslealtad «ya que SxD no ha roto ni una sola vez la disciplina de voto» y exhorta al alcalde a actuar en consecuencia: «La lealtad se gana dando ejemplo, ha de ser recíproca y no se puede exigir cuando uno mismo no la pone en práctica».