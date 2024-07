El Raval de Cullera toma la calle para protestar contra el recorte sanitario

Los vecinos de la popular barriada del Raval de Sant Agustí mantiene viva su lucha para que no restrinja durante los meses estivales la atención primaria en el centro de salud del barrio. Decenas de vecinos se concentraron el martes pasado ante la casa consistorial y el sábado retomaron la protestas con una manifestación desde el consultorio del Raval hasta el centro de salud de la Diagonal, donde deberán de desplazarse si se confirma el recorte en la atención primaria. Y mañana, martes, tienen previsto plantarse ante la sede de la Generalitat Valenciana.

Reunión cancelada a última hora

El alcalde, el socialista Jordi Mayor, tenía concertada una reunión con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la sede de su departamento en Valencia, aunque la cita la ha cancelado el propio titular del departamento alegando "cambios de última hora en su agenda". Algunos de los eslóganes vitoreados por los cerca de 300 participantes de la marcha y concentración llevada a cabo el sábado fueron: "No al cierre del centro del Raval", "No a los recortes de la sanidad", "El Raval no es tanca".

Cabeza de la manifestación de los vecinos de El Raval. / Levante EMV

Hay que recordar que la reivindicaciones han contado desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Cullera. Asimismo el ayuntamiento ha convocado a todos los vecinos de la localidad y aquellos que quieran sumarse a la concentración que llevará a cabo mañana, martes, a partir de las diez de la mañana en la Plaça de Manises de la capital valenciana.

"No vamos a parar"

Los vecinos han afirmado a este periódico que su decisión de plantar cara a los recortes es firme: "No vamos a dejar de manifestarnos y acudir donde sea para que los recortes previstos en el centro de salud del Raval no se lleven a cabo porque nosotros también somos vecinos y también tenemos nuestros derechos".