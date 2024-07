Rocambolesco entierro: se retrasa dos días y el cura llega tarde

Un vecino de Castelló ha mostrado su irritación debido a la mala gestión del fallecimiento de su tía. La mujer de 80 años falleció el pasado domingo 23 de junio a las 10:00 de la mañana tras una larga enfermedad. Los familiares se pusieron en contacto con la funeraria para tramitar la defunción y su respuesta fue que no se le podría dar sepultura hasta el martes siguiente, 25 de junio, debido a que el cementerio está cerrado los domingos y festivos en la localidad. La opción que facilitó la funeraria a la familia de la difunta fue realizar la misa el lunes y devolver el féretro al tanatorio para que permaneciera allí hasta el martes, día en que reabría el cementerio. Adaptarse a los horarios administrativos significaba que el cuerpo sin vida de la anciana iba a quedar dos días sometido a las altas temperaturas del verano.

La familia, al ver que no lograba acelerar el proceso realizando la misa el lunes, decidió unir la misa y el entierro el martes a las 11:00 de la mañana. Se lo comunicaron a la funeraria y, tras recibir una llamada, les informaron que el párroco de la localidad, Don Álvaro, estaba en un campamento, pero que él ya había asignado a otro cura, Don Raúl, para que realizara las celebraciones durante su ausencia. Llegado el momento de celebrar la misa, los familiares y conocidos de la difunta se reunieron ante la iglesia para despedirse de la mujer y participar en la misa, pero para sorpresa de todos los presentes, el cura no apareció. Los familiares intentaron contactar con el párroco, Don Raúl, pero no respondía. Asimismo, no consiguieron contactar con él, ya que tenía el móvil apagado o fuera de cobertura según afirmaron los presentes, por lo que fue imposible hablar con él.

A la espera de un cura

Mientras, los asistentes esperaban, pese al calor y las altas temperaturas, la llegada del sacerdote, un miembro de la familia decidió hablar con el párroco de la localidad de la Llosa de Ranes para intentar que se desplazara hasta Castelló y fuera él quien celebrara la misa, ya que la otra opción que le habían propuesto a la familia era desplazarse 20 kilómetros hasta Alzira, una alternativa que rechazaro, ya que era imposible trasladar a todos los asistentes hasta la capital de la Ribera Alta. Mientras los asistentes comentaban desconcertados lo ocurrido, apareció un cura que nadie conocía indicando que le habían movilizado para que celebrara él el funeral en ausencia de Don Raúl, aunque atribuyó la tardanza al hecho de que le hubieran informado de manera errónea sobre el destino al que debía dirigirse.

Un último adiós diferente

Finalmente, se celebró una hora más tarde la misa con el párroco de la Llosa de Ranes. Sin embargo, no todos pudieron despedirse como esperaban de la difunta. Habían esperado demasiado tiempo bajo las altas temperaturas veraniegas y tenían otras actividades comprometidas o pendientes. El funeral quedó, en consecuencia, más deslucido.

El sobrino, en nombre de la familia, ha mostrado su descontento por la actitud exhibida por los representantes de la Iglesia y de la funeraria y lamenta que hechos de este tipo "no son infrecuentes en la localidad". Asimismo, muestra su preocupación al ver cómo la parroquia hace gala de "ese comportamiento tan poco profesional con los vecinos". Y compara este suceso con su trabajo en el sector sanitario, donde él afirma que "si no lo hago lo mejor que sé, puede morir gente con sus repercusiones sociofamiliares y legales". Finalmente, la familia pide que estos hechos no se repitan y esperan que nadie sufra tantas molestias "porque algunas entidades hagan las cosas mal".