"Es una falta de respeto que mis socios planeen una moción de censura desde hace dos meses"

¿La conversión de la antigua N-332 en un bulevar colma sus aspiraciones como alcalde?

Me siento orgulloso de haber trabajado tantos años en ese ambicioso proyecto. Es una reivindicación por la que siempre ha luchado el pueblo de Sueca, aunque no es la única actuación que me deja satisfecho. Colma las aspiraciones de la gente que vive en la otra parte de la carretera. Pero también enorgullece al gobierno local que el centro de salud se amplíe y añada nuevos servicios, colmará ver en breve el Centro Cultural de Correos abierto o la pasarela ciclo peatonal que unirá Sueca con Fortaleny, y también enorgullece el Centro de Día para Mayores o el nuevo Hogar del Jubilado. Me gustaría estar presente cuando se inauguren si las circunstancias políticas me lo permitan.

Ha gobernado con todos los partidos, aunque parece reacio a hacerlo con Compromís ¿Qué impide pactar con los nacionalistas?

Con Compromís gobernamos de 2011 a 2015, pero la experiencia no fue nada positiva, quizás porque éramos todos muy noveles. Esperábamos que no solo se autodenominaran progresistas, sino que, además, lo fueran. En aquel momento se intentó por todos los medios evitar que se visibilizara nuestra gestión y, más que ayuda, de Compromís recibimos zancadillas. No les interesó que las dos formaciones pescáramos en el mismo lago porque perdíamos los dos.

¿La división de la izquierda en Sueca es un problema de siglas o de personas?

La experiencia de aquel periodo fue tan mala que, con el paso de los años, aún se mantiene viva. De hecho, de 2019 a 2023, Compromís rechazó nuestra invitación para que gestionara alguna área de gobierno. En todos los colectivos hay discrepancias y, de hecho, en la última asamblea de Compromís, hubo partidarios de pactar con nosotros y otros que no quería ni hablar de ello. Son circunstancias y matices que existen en todas las formaciones políticas y no me atrevería a decir que son problemas personales sino colectivos. Hay nacionalistas con dilatada experiencia muy reacios a pactar con el PSPV. Compromís dinamitó en 2015 ese puente y hoy a nosotros lo único que nos preocupa es seguir trabajando por Sueca.

¿Cuando Pedro Sánchez apela a la unidad de la izquierda se le revuelven las tripas?

La política nacional queda al margen del día a día de los políticos locales. Para nosotros lo más importante es Sueca. Mi función de alcalde es acudir a todas las Admistraciones Públicas superiores para pedir mejoras y obtener recursos. Y ese trabajo se ve refrendado en votos al convertirnos en la primera fuerza política de Sueca.

¿Admite que algunos de sus concejales no se hablaban con sus socios de Sueca per Davant?

Siempre he estado dispuesto a conversar con todos los miembros del equipo de gobierno y de la oposición. Si alguien me ha evitado no he sido consciente de ello. Sigo siendo alcalde de todos. Tampoco he ido yo detrás de nadie para arrodillarme, ya que quien no quiere hablar no habla. La puerta de mi despacho siempre ha estado abierta para quien ha necesitado alguna cosa de mí. Durante la anterior legislatura, si había discrepancias, al momento se hablaba y se solucionaba. Y me parece una falta de respeto que, estando juntos en reuniones y juntas de Gobierno, nadie de SxD dijera nada, y que desde hace dos meses planee una moción de censura para apartarme de la alcaldía. Esta situación lo que ha demostrado es que las tres personas a las que tuve que retirarles sus delegaciones eran muy desleales y que no han intentado nunca ir de frente. En caso de que esa moción de censura prospere solo pido que los ciudadanos, en 2027, sean capaces de recordar cómo se ha llevado a cabo.

Dimas Vázquez, en su despacho de la alcaldía / Agustí Perales Iborra

El secretario comarcal del PSPV ha recomendado que se reconcilie con SxD. ¿Es posible?

No llevo las conversaciones con los diferentes grupos políticos, ya que mi salud no me permite sufrir sobresaltos. El colectivo socialista ha delegado en la número dos del partido, Manoli Egea, para que negocie. Tiene el respaldo del grupo municipal y de los militantes para explorar los posibles pactos de gobierno. Sí que puedo afirmar que me hubiese gustado una legislatura tranquila, como la anterior, en la que prevaleció por encima de todo el trabajo para mejorar Sueca.

¿Es tan grave la situación financiera del ayuntamiento como proclama la oposición?

Está mucho mejor de lo que señalan quienes impulsan la moción de censura. La realidad es que se han producido cambios con la entrada de un nuevo interventor que impiden realizar los pagos como hasta ahora. Es cierto que ha existido un retraso en el pago de algunas facturas y ha habido que esperar a la liquidación del presupuesto de 2024 para pagar recibos pendientes de 2023. He pasado momentos difíciles para buscar soluciones reales de pago a los proveedores. Y tengo claro que he amortizado cerca de 900.000 euros de la deuda que heredé y que, cuando deje de ser alcalde, estará saldada.

¿Teme que su partido vuelva a expedientarle por abrir negociaciones con el PP?

En la anterior legislatura lo que hizo el PP fue apoyar mi candidatura a la alcaldía sin entrar inicialmente en el equipo de gobierno y que, con posterioridad, ofrecí concejalías a todos los partidos y el PP y GSIPM aceptaron. Considerando que Ciudadanos entró desde el inicio en el gobierno local, el único que quedó fuera fue Compromís.

¿Estaría dispuesto a gobernar en minoría si fracasa la censura?

Una de las opciones que podrían barajarse sería gobernar en minoría al ser el partido más votado. Se podrían pactar temas importantes de forma puntual con las formaciones políticas dispuestas a trabajar por el bienestar de los ciudadanos. Si alguien se dedicara a torpedear propuestas que sean válidas para la ciudad quedaría retratado ante las vecinas y vecinos de Sueca y lo tendrían en cuenta en las próximas elecciones municipales. En Sueca ya se gobernó en minoría con un pacto no escrito de 1999 a 2023, cuando los nacionalistas gobernaron con el PP. En ese momento les dieron a los populares las delegaciones más importantes. Todo indica que los nacionalistas e independientes lo único que buscan es conseguir el poder, algo que ya se escribió en el pasado gobernando en minoría con pactos antinatura.

La erosión marina amenaza el litoral suecano. ¿Habrá solución?

Es una situación complicada. La mejor opción es fiarse de los técnicos que quieren extrapolar aquí un estudio realizado por el Instituto Cántabro de Geología, que es todo un referente en cuanto a corrientes y movimientos del fondo marino. Lo más importante es incorporar arena con una granología más grande que la que actual, que es muy fina, para que compacte mejor y no sea tan frágil. Los técnicos afirman que para que la costa valenciana recupere el estado que tenía a mediados del siglo pasado habrán de transcurrir al menos entre 30 o 40 años. Otra posibilidad es construir arrecifes marinos, una opción de la que no es muy partidario el ministerio. El acopio de arena está muy avanzado y, en cuanto se haga público, comprobaremos la forma en la que puede beneficiar a la costa, desde El Perelló hasta el Mareny de Barraquetes.

Tampoco se atisba una rápida conversión del Molí del Pasiego en un centro cultural...

Nuestra intención es crear un entorno gastronómico en el que el arroz sea su principal ingrediente y es muy complicado conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación. Lo que necesitamos ahora es traducir ese proyecto a las necesidades que exige la Unión Europea para que pueda financiarlo. El coste del complejo gastronómico y museístico es de 10 ó 12 millones de euros. Estamos intentando traer a Sueca una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias para ver si a través de ellos se puede conseguir ayuda que desencalle el proyecto.

¿Su victoria electoral de 2023 es su mayor logro personal?

No me gusta reducir los logros políticos a simples cifras porque la mayor satisfacción que recibe un político, y de la que puedo presumir, es que la gente me pare por la calle y me felicite por el trabajo que realizamos. El resultado electoral confirmó que la mayoría de ciudadanos perciben que trabajamos para garantizar el máximo bienestar para todos. Solo pido que quien me supla dedique el mismo tiempo y la misma ilusión que he dedicado yo.

