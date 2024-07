Las playas fluviales compiten en riesgo con el mar al aumentar los ahogamientos

«Se advierte que el baño es peligroso, se aconseja no bañarse». Es el mensaje que, instalado en unos nuevos carteles informativos, alerta de los riesgos de refrescarse en el Xúquer. Pueden leerse en varios tramos del cauce a su paso por Alzira, pues es la medida que el ayuntamiento ha tomado para promover la prevención de ahogamientos tras el trágico fallecimiento de un niño de once años hace unas semanas. El río ha demostrado ser más mortífero que el mar, en términos proporcionales, aunque en ambos se pierden numerosas vidas cada verano.

Los responsables políticos de la comarca repiten desde hace años un mantra: «el río no es una piscina». Sus palabras, aunque de contenido simple y directo, no pueden ser más certeras. Creer que la acción de lanzarse al Xúquer carece de riesgo, como cuando se ejecuta en una balsa, supone un error que, en demasiadas ocasiones, desemboca en una tragedia.

Zambullirse en determinadas zonas del río implica adentrarse en lo desconocido. Resulta complicado cerciorarse de su profundidad. También saber a ciencia cierta si el fondo puede concentrar rocas u otros elementos que hieran al posible bañista. De igual modo, el hecho de no ser una masa de agua estancada, sino un flujo continuo, provoca que se produzcan corrientes internas capaces de arrastrar y hundir a una persona.

Imprudencia o desconocimiento

En localidades de la Ribera como Antella o Sumacàrcer, la tragedia se repite (casi) de verano en verano. Imprudencia y desconocimiento se encuentran, normalmente, entre los factores que incrementan el riesgo. En el caso más reciente, la inocencia de un niño en Alzira.

«El río puede ser un lugar de ocio espléndido, pero también un peligro» reflexiona el alcalde de la capital de la Ribera Alta, Alfons Domínguez, que continúa: «En Alzira sufrimos una tragedia que nos ha marcado profundamente. Debemos reflexionar sobre ello para intentar que no vuelva a pasar. Nos queda mucha labor pedagógica por delante», expone.

Sin embargo, «la solución no pasa por prohibir, porque no se puede vallar un río, del mismo modo que no se puede prohibir ir en moto aunque sea un medio de transporte con mayor siniestralidad que el coche», defiende el alcalde. La mejor manera de minimizar dicho riesgo pasa por enseñar desde la juventud. «Precisamente, ya estudiamos cómo promover tanto charlas en los centros educativos como cursos de natación», añade.

Una valla corta uno de los accesos al río. / Agustí Perales Iborra

Entorno accesible

El conocimiento del riesgo y aprender a minimizarlo es la clave. Tal y como apunta Domínguez, la sabiduría popular alrededor de cómo nadar en un río o qué zonas pueden ser más adecuadas se ha perdido. Generaciones anteriores transmitían a sus descendientes unas nociones básicas que han caído en desuso. «A partir de una mayor concienciación, el peligro se reduce, aunque no desaparece», advierte.

De igual modo, recuerda que uno de los objetivos del gobierno local es el de habilitar una playa fluvial, un proyecto que acercará a las familias al río y promoverá su conocimiento. «Al crear un entorno más amable y controlado, el riesgo sería menor. Además, se podrían habilitar socorristas en las épocas de mayor afluencia, como ocurre en la playa», concluye Domínguez.

