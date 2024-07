Cap sabó neteja el fang

El passat dimecres 3 juliol aquest periòdic en la seua edició comarcal va publicar un article que titulava “Antifrau censura a l’Alcúdia la forma d’elegir un tribunal d’oposició” i que inclou, entre altres, afirmacions com ara “Antifrau constata la presència d’irregularitats en una oposició de l’Ajuntament de l’Alcúdia”, “ha reclamat que es reparen les deficiències immediatament” i també que “existien indicis del fet que s’haguera filtrat un exercici i que un familiar de l’alcalde resultaria un dels adjudicataris de les places convocades”.

Vaja per davant que no qüestione el treball d’Antifrau ni la professionalitat dels periodistes que treballen a aquesta capçalera, però dit això he de manifestar també que la pròpia investigació i la redacció de l’article del periòdic donen peu a interpretacions malicioses sobre un fet que la mateixa Antifrau conclou amb dos senzilles recomanacions: 1.- Revisar les funcions que assigna la RPT als llocs de treball objecte de la convocatòria i 2.- Suggerir l’elaboració d’un protocol per a la configuració de tribunals.

Per tant, ací tenim l’exemple perfecte de la construcció d’una notícia a partir de la selecció de fragments cridaners. Antifrau no censura el procediment d’elecció del tribunal sinó que s’assenyala “que la normativa aplicable es controvertida i no existeixen proves per posar-lo en dubte”. És a dir, que a falta de norma més concreta l’opció escollida per a la convocatòria és acceptable. Tampoc es constata l’existència d’irregularitats en el procediment selectiu, ja que la resolució es limita a recomanar un ajust de la RPT.

Però, el més greu no és el que s’ha indicat. El més greu és que el denunciant anònim va suggerir que s’havia filtrat un exercici i que un familiar de l’alcalde resultaria guanyador de l’oposició. Ni es va filtrar cap exercici ni cap familiar de l’Alcalde va guanyar cap plaça. Ni hi ha indicis, ni proves ni fets que sostinguen eixa acusació.

Però la màquina del fang no entén d’indicis, ni de fets, ni de proves. La sospita ja s’ha generat i la taca cap detergent la podrà netejar. Quedarà per a sempre en les hemeroteques.

Si no canviem el pas tots i totes -polítics, jutges, periodistes, ciutadania en general- ens vorem abocats a una desfeta col·lectiva amb conseqüències terribles per a les noves generacions. Mentrestant, propose als lectors i lectores una reflexió: en aquest entorn, qui té ganes d’ocupar un càrrec públic? Si vostè té una miqueta de seny segur que no.