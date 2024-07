El cullerense Pau Quesada se une al equipo técnico del Torino

El talento futbolístico ribereño recala en la Serie A italiana. Mientras a finales de la semana pasada el alzireño Josep Martínez pasaba el reconocimiento médico en el Inter de Milán saltaba la noticia de que el cullerense Pau Quesada dejaba el Real Madrid para incorporarse al cuerpo técnico del Torino, mítico club de la máxima categoría del Calcio. Quesada será asistente del nuevo técnico turinés Paolo Vanoli, que ha dirigido las dos últimas temporadas al Venezia, al que ha ascendido a la Serie A.

La salida del ribereño fue una sorpresa en La Fábrica madridista, ya que continuaba siendo el técnico del segundo filial, con el que había sido campeón de Tercera y ascendió a Segunda RFEF, categoría en la que iba a debutar. No había firmado el contrato de renovación, pero solo quedaban dos semanas para el inicio de la pretemporada. El trabajo de Pau en la cantera merengue estaba bien considerado. Tras su llegada desde el Elx Ilicitano, se le adjudicó el juvenil C, con el que fue campeón de liga de la Primera Autonómica. El siguiente paso fue dirigir al cadete A. A ocho jornadas para el final de liga, con el equipo líder en el que solo cedió un empate, tuvo que hacerse cargo del Internacional R.S.C. por la marcha de Luis García al Espanyol. Este club de la Tercera madrileña se convirtió el pasado verano en el Real Madrid C. La derrota en la última jornada le descabalgó del primer puesto y el ascenso directo y después cayó en el play-off contra el Getafe B.

Esta temporada los madridistas no han tenido rival y han ganado la liga con trece puntos de diferencia con el Móstoles y 18 sobre el Leganés B. Los dirigentes de la cantera madridista llegaron a plantearse si darle la responsabilidad del juvenil A, la antesala del Castilla, o que continuase al frente del Real Madrid C.

Segundo asistente

El rol de Pau Quesada en el Torino será el de segundo asistente junto a Matteo Paro, mano derecha de Vanoli. Aunque no lo parezca, el Torino es el auténtico equipo de los turineses, mientras que la Juventus es un club más querido (y odiado) a nivel nacional.

Curiosamente, el cullerense no empezó en el fútbol sino en el rugby. Pese al cambio del óvalo por el esférico, dejó pronto la práctica activa del fútbol como mediapunta atraído por el mundo de la dirección del juego desde la banda. Siempre ha sido profundamente analítico y cuando aún no había tanto material videográfico, sabía cómo era cada uno de los rivales y se lo transmitía a sus jugadores, más en charlas que en vídeos.

Como estudiante del curso de entrenadores hizo sus primeras prácticas en el alevín del Levante U.D. y ya dejaba ver su ojo clínico en el equipo de captación. Tras tres años en el club granota pasó al Valencia a hacer esta función con todo un veterano como Jose Jiménez. Con 20 años ingresó en el fútbol base de la UD Alzira, en el alevín C que ya fue tercero. Su evolución le llevó a firmar una de las mejores temporadas de la historia del cadete A blaugrana en Autonómica y simultaneó con el juvenil A que salvó del descenso y el año siguiente ascendió a División de Honor. Con tan solo 26 años, el juvenil hizo el mejor debut de los equipos valencianos y se convirtió en el segundo entrenador más joven que dirigía al primer equipo alzirista, sustituyendo a Fernando Gómez Colomer. Por si fuera poco, también dirigió la cantera blaugrana. Tras salvar al equipo, con un proyecto propio, fue subcampeón de liga y jugó el play-off de ascenso contra el Atzeneta. El Elche CF se hizo con sus servicios y cogió a un filial que bordeaba el descenso y lo condujo hasta el play-off, donde se enfrentó al Alzira. No subió con el equipo, pero el Real Madrid ya había puesto sus ojos en él.

