Una minoría de Compromís también ve con recelo la moción de censura

Las interminables negociaciones para presentar una moción de censura contra el alcalde socialista de la capital de la Ribera Baixa, Dimas Vázquez, y formar un gobierno alternativo integrado por concejales del grupo independiente Sueca per Davant (SxD), Compromís y el Partido Popular comienzan a desconcertar no solo al PSPV sino también a la militancia de las fuerzas políticas que apostaban por el cambio. Lo que pretendía ser un golpe de efecto rápido que cambiara el rumbo de la legislatura se ha trasformado en un proceso inacabable que desgasta a todo el mundo y que realimenta las suspicacias que despierta la operación en las filas del PP, pero también en una parte minoritaria de Compromís per Sueca.

La moción de censura necesita al menos un voto del PP para prosperar. Uno de los tres concejales del partido de centro-derecha se ha mostrado muy predispuesto a apartar al PSPV del gobierno local y no oculta que su gran deseo sería gestionar la concejalía de Fiestas, pero tanto la dirección local como la provincial del partido se mantienen muy cautas y prefieren analizar con calma los pros y contras de un operativo que podría ser aprovechado por los rivales políticos del PP para evidenciar su doble cara: por una parte, demoniza a la izquierda nacionalista y, por otra, alcanza acuerdos y gobierna con ella sin obtener suficiente rédito para compensar los riesgos que entraña un pacto de esas características. Algunos dirigentes del PP valenciano consideran que habría que obtener más contrapartidas a cambio del voto de sus tres ediles.

Más suspicacias

Pero los recelos y las desconfianzas no sólo mantienen dividido al partido de centro-derecha sino también a una parte de la agrupación de Compromís. Una minoría que coincide, al menos en parte, con los militantes de Més, afronta con muchas dudas la idoneidad de pactar con el PP, aunque la asamblea local aceptó por mayoría que se abrieran negociaciones con Sueca per Davant y con el Partido Popular para valorar la oportunidad que se les brindaba para volver al gobierno local, del que se habían apartado en 2019 cuando Raquel Tamarit presidía el consistorio en virtud de un pacto de legislatura suscrito con GISPM, el germen del que emergió SxD.

El sector minoritario de la agrupación municipal defiende que Compromís solo debería pactar con la izquierda, aunque el historial de desencuentros entre los nacionalistas y el PSPV de Sueca es de tal magnitud que admiten que esa propuesta teórica es muy difícil de llevar a la práctica. Una amplia mayoría del colectivo, entre la que figura su portavoz municipal y exdiputada provincial Pilar Moncho, no quiere saber nada del PSOE suecano ni de sus principales dirigentes locales.

Julián Sáez y Dimas Vázquez, durante la firma del acuerdo de gobierno. / Levante EMV

En cualquiera de los casos, la posición de quienes dudan de la conveniencia de pactar con el PP no implica que no vayan a consentir el acuerdo que adopte finalmente la asamblea local. Aceptarán el resultado de la votación y acatarán la decisión mayoritaria.