Jordi Mayor: "El Manhattan es un plan legal que albergará infraestructuras vitales"

En las elecciones europeas el PSPV perdió en Cullera 2.900 votos. ¿Le preocupa?

La ciudadanía siempre contesta a lo que se le pregunta. En cada proceso electoral se le lanza una pregunta al ciudadano y la ciudadanía responde. En Cullera seguimos siendo la fuerza más votada desde hace muchas convocatorias y eso demuestra que la ciudadanía, más allá de la gestión municipal, confía en la marca PSOE. Quienes tendrían que estar preocupados son aquellos partidos de Cullera que cuando ponen su cara en el cartel sacan menos votos que con su marca.

¿Optará en liderar la candidatura socialista en 2027 en busca de un cuarto mandato?

Yo siempre cumplo mi palabra que no es otra que dar el 100% de trabajo, esfuerzo y dedicación para mejorar la vida de nuestros vecinos. Mi compromiso es ahora con mi ciudad. No hay nada más en mi cabeza.

La pérdida de la alcaldía socialista mediante una moción de censura en Sueca le dejaría a usted como principal referente del PSPV en la Ribera Baixa. ¿Cuál es su meta?

El PSPV de la Ribera Baixa es un partido fuerte y unido. Tenemos muchas alcaldías y todas ellas, independientemente de su población, son importantes. Los referentes son las políticas y proyectos que se hacen y ejecutan en esos municipios. Tanto en la Ribera Baixa como en la Ribera Alta tenemos grandes referentes del PSPV y grandes políticas que estan transformando ciudades. como se hace en Cullera.

¿Con Ximo Puig lejos y la inestabilidad que traslada la dirección provincial del PSPV le entran ganas de dar un paso al frente?

No hay inestabilidad en ningún sitio. El PSPV tiene un liderazgo claro que acaba de ser elegido en un congreso y con un enorme respaldo. La dirección política de la provincia de València es fruto de un amplio consenso. La madurez política de los socialistas valencianos augura que el consenso y el acuerdo nos hará fuertes. Insisto, no hay ningún frente al que dar pasos.

Vox entró hace un año por primera vez en el ayuntamiento y duplicó sus resultados en las elecciones europeas. ¿Le inquieta?

Por supuesto que nos preocupa mucho como ayuntamiento, como formación política y como sociedad. El alza de la extrema derecha en España y Europa está dando cabida a discursos de odio que señalan al diferente, al vulnerable, a las personas lgtb, al inmigrante, y eso produce discriminación, rechazo e incluso violencia contra estos colectivos. Creo que hay que rebatir las mentiras y la política fake en la que se basa la derecha y la ultraderecha. Alimentan bulos para que pensemos que todos los inmigrantes cometen delitos, que todos los violadores son inmigrantes, y que todos los casos de violencia de género elos cometen los inmigrantes. Se nutren de medios de comunicación ‘fake’ que difunden bulos. El daño que está hacienda la ultraderecha a la democracia nos puede salir muy caro porque la historia se repite, y sería dramático que España retrocediera 50 años y volvieramos a un estado donde el fascismo imperaba y las personas no éramos iguales ante la ley ni ante nuestros vecinos.

Cullera abre la temporada veraniega con recortes de servicios sanitarios. ¿Es un mal comienzo?

Es bochornoso. La Conselleria tiene que cumplir su obligación y reforzar sanitariamente Cullera, una ciudad que multiplica por cinco la población durante el verano y, por tanto, necesitamos ese refuerzo. Es tan sencillo como poner médicos. Excusas como unas obras de apenas 11.000 euros no son suficientes como para dejar a todo un barrio sin servicio médico. Les hemos ofrecido el Centro Cultural del Raval para que puedan albergar la asistencia médica e incluso un alguacil y seguridad privada para mejorar la atención y seguridad. Todavía no tenemos respuesta. Y lamentamos que el conseller haya querido politizar esta decisión, porque su respuesta a que pusiera un médico en el Raval fue que le mandásemos una carta a la ministra Diana Morant. Creo que es de muy mal gusto utilizar al Raval y a la sanidad para hacer política.

El alcalde de Cullera junto a la escultura dedicada a las Fallas / Agustí Perales Iborra

La playa Cullera se ha afianzado como sede de grandes festivales de música. ¿Mantendrá esa apuesta por el turismo de masas?

Cullera no rechaza ningún tipo de turismo. Tiene que diversificar y atraer todo tipo de turismo respetuoso con la ciudad y con la gente que vive aquí, con el entorno y parajes naturales. Ese tipo de turismo de festivales para nada va en contra de nuestro modelo. Es un gran escaparate que hace que mucha gente conozca Cullera o que quienes ya no venían vuelvan. Además, Cullera se está convirtiendo en un destino atractivo todo el año, todas las semanas tenemos programación cultural, musical, festiva, de ocio, social, gastronómica o deportiva.

¿Podrá evitar que las promotoras que han refrendado en los tribunales su derecho a construir en la montaña renuncien a esos planes urbanísticos?

Nadie puede ir en contra de la ley ni de las sentencias judiciales, y menos un alcalde que lo que tiene que hacer es respetar y cumplir las leyes, normas y sentencias. Por tanto lo que está haciendo el ayuntamiento es cumplir lo que el juez nos ha dictado.

¿El Manhattan es una herencia envenenada o una oportunidad nada desaprovechable?

Es la proyección y único crecimiento que va tener Cullera en los próximos 30/40 años. Es necesario planificarlo. En el caso del Manhattan, más allá del modelo, que pensamos que podría ser mejorable y aunque su diseño a mi nunca me ha disgustado, creemos que se podría haber trabajado para que tuviese menor volumetría porque entendíamos que no se debía computar como zona edificable la lámina de agua. Eso supuso un aumento de edificabilidad. Pero ya salvados esos escollos, es un proyecto totalmente legal que va a albergar infraestructuras turísticas necesarias y vitales para el municipio como hoteles y un puerto deportivo, una nueva zona de ocio y un nuevo puerto pesquero que permitirá mejorar y relanzar el sector. Creo que Cullera tiene que tomarlo como una oportunidad que no perjudique nuestra ciudad ni nuestro modelo turístico y que se aproveche la circunstancia para relanzar otro tipo de turismo.

- ¿Y el nuevo puerto deportivo para cuándo?

El puerto deportivo es una competencia de la Generalitat. Una vez esté aprobado el proyecto de reparcelación y una vez se firmen las actas de replanteo, todos los terrenos donde se albergue se cederán automáticamente a la Generalitat, y será el Consell quien en última instancia decida cómo actuar en este terreno. Entendemos que tendrá que licitar para explotar ese puerto deportivo.

- ¿A los nuevos turistas se les conquista por el paladar?

El turismo cada vez exige nuevas y mejores experiencias, y una de ellas es la gastronómica. No se visita solamente un lugar turístico por solo los enclaves, está claro que los nuestros y nuestras playas atraen mucho, pero la gastronomía nos está dando ese plus. La apuesta del ayuntamiento y el crecimiento de la hostelería y restauración está consiguiendo que la gente de fuera entienda que en Cullera se come muy bien y que tenemos una oferta buena y variada. Todo eso nos atrae economía, genera ocupación y repercute en el bienestar para nuestros vecinos. Tenemos motivos para presumir de nuestra gastronomía, y estamos haciendo mucho esfuerzo para que Cullera, como capital gastronómica del arroz, sea conocida en todos los rincones del mundo por la calidad del arroz hecho en paella. De hecho auguramos un verano excelente y en octubre celebraremos la segunda Bienal Mundial del Arroz.

- ¿De qué se arrepiente de su gestión municipal? ¿Cuál es su mayor desconsuelo?

En la ejecución de algunas obras podríamos haber tenido mayor fortuna. Muchas veces hacemos proyectos y licitaciones para que las empresas ejecuten obras que no salen como esperamos o como realmente nos gustaría. No depende únicamente del alcalde, aunque, como todo, uno es responsable de lo que sale bien y de lo que sale mal. Pero no debo ni puedo arrepentirme de ninguna de ellas. Creo en la política basada en la buena fe y en los buenos actos para que la gente viva un poco mejor, a pesar de las dificultades que puedan haber. Creo que ese tipo de política siempre trae resultados positivos porque se ha hecho con las mejores intenciones.

