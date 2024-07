El Grup de Danses d’Alzira cumple 25 años sin relevo generacional

El Grup de Danses d’ Alzira celebra su 25 aniversario, un hito que cobra mayor importancia al alcanzarse sin ningún tipo de ayuda externa. Ese logro, según la presidenta del colectivo, Inma Climent, «representa un orgullo para la asociación, sin embargo, la falta de relevo generacional amenaza la continuidad de la agrupación ya que por el momento no hay suficientes niños para que la siguiente generación pueda mantener la asociación». Hoy son menos de diez los jóvenes que integran el grupo infantil. «Los otros jóvenes ya pertenecen al grupo de adultos, pero aún no está asegurada la continuidad; si no viene más gente esta tradición se perderá», alerta Climent.

El interés de los más pequeños por las danzas tradicionales ha disminuido, reflejándose en una cifra de bailadores menguante. «La generación actual no ve con los mismos ojos que la anterior las danzas tradicionales», lamenta la presidenta del grupo, que también precisa que el problema no solo radica en los niños, sino «también en los padres, que son quienes deciden si sus hijos asisten o no a estas actividades». La asociación no puede ejercer presión sobre nadie para que venga, «pero animamos a que lo prueben»; añade Climent.

Otro obstáculo es la coincidencia de las actuaciones con la festividad de Sant Bernat, cuando muchos vecinos no están en la localidad al haberse marchado a sus residencias vacacionales. «El problema que hay es de fechas. Las actuaciones las realizamos durante los festejos patronales y, por lo tanto, mucha gente ya se ha marchado a la playa, a los chalés o de viaje», explica Climent.

Grupos invitados

A pesar de estos desafíos, el Aplec infantil ha tenido una gran aceptación en el pasado. En el repertorio del Aplec previsto para el día 27 de julio, se podrán ver bailes tradicionales de l’Alcudia y de la comarca de la Costera. Se mantendrá la tradición de traer a grupos invitados. Este año participarán el Grupo de Danses «El Forcat» de Castelló y l’Escola de Danses «Colla Pas Pla» de Cullera. Serán quienes acompañaren al grupo de Alzira. También la música será en directo y estará a cargo de la Rondalla Adesiara Fandanguers de Algemesí i la Colla de Doçaina i Tabal Les Raboses d’ Alzira.

La pasión por la danza corre por las venas de la familia Climent. «En mi familia todos somos bailarines: mi madre, mi padre y las tres hermanas. La que nos introdujo en el mundo fue mi madre, que hace más de 25 años enseñaba danzas a los niños y niñas junto con mi tío y más gente», relata. Hace 25 años decidieron formar el grupo de danzas junto a su tío como cara visible y presidente. «En la actualidad, mis hermanas, mi madre y yo seguimos bailando, y mi padre toca el tabal en un grupo», relata Climent.

Actuación del grupo infantil del Grup de Danses d’ Alzira / Levante-EMV

Una manera de vivir

Bailar es más que una tradición, es una forma de vida. Son muchas las satisfacciones que aporta. «Es una parte de mi vida. Cuando bailo, me siento en armonía conmigo misma», confiesa. También disfruta asistiendo a las actuaciones de otros grupos para observar y disfrutar de esta tradición que une a la comunidad. «Me gusta fijarme en los bailes que realizan o en los tipos de movimientos», añade.

Climent invita a todos a disfrutar de las danzas. «Es un espectáculo para todos los públicos y forma parte de nuestra cultura. Además, es muy visual, animado y colorido», concluye, esperanzada de que más personas se sumen y mantengan viva esta larga tradición autóctona. De momento la continuidad no está garantizada.