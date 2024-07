La petjada de l’arquitecte Guardiola a Cullera (I)

Un dels arquitectes valencians més originals de l’època del tardoeclecticisme, Racionalisme i Art Déco al nostre territori va ser Juan Francisco Guardiola Martínez (Sueca, 1895-Alzira, 1962), autor de destacats edificis a Barcelona, València i a diverses poblacions de la Ribera, com Sueca, Alzira, La Pobla Llarga o Castelló. Aquest va encunyar un estil propi que, pel seu exotisme, va ser denominat com orientalisme fantàstic, encara que també va practicar altres vessants artístics.

Doncs una de les poblacions de la comarca a la qual va signar alguns dels seus encàrrecs més interessants va ser Cullera, un fet poc conegut. Com consta a l’Arxiu Històric Municipal d’aquesta localitat, l’arquitecte Guardiola va ser un dels més actius dels que van treballar a aquesta població, entre els anys trenta i cinquanta del segle XX. De fet, tal com hem pogut documentar, entre 1931 i 1956, va redactar almenys vuitanta-cinc projectes d’obres ubicades a Cullera per a particulars, de les quals únicament s’han preservat amb els seus trets originals una sexta part, han quedat despersonalitzades per reformes impròpies una quinta part i la resta han sigut enderrocades.

Per començar, veurem els seus treballs dels anys trenta que sí que s’han conservat, deixant la resta per a una segona entrega.

A la dècada dels trenta

En primer lloc, entre les construccions que va projectar a diferents punts del nucli urbà de la població a la dècada del 1930 en aquest període destaquen dos edificacions que han arribat fins als nostres dies, en part, gràcies al fet que estan protegides. Aquestes són, per una banda, la casa del carrer València 9, dissenyada per Guardiola el 1932 per a José Grau Colubi, en la qual el personal llenguatge de l’arquitecte queda patent al mirador, a les finestres de la planta segona i al remat de la seua façana. I, d’altra banda, l’antiga seu de l’Ateneu Marítim del Xúquer, projectat el 1934 a l’actual carrer del Vall 48, que es caracteritza pel seu balcó corregut i per les cartel·les i decoracions a les portes, a les finestres i al remat del seu alçat. Aquest darrer edifici, que és propietat de l’estat des del 1943 i que el 1977 es va convertir en seu de la UGT, es troba sense ús des de fa més d’una dècada. A més a més, el mateix any va dissenyar també en estil Art Déco, en grups de dos, quatre cases de nova planta a l’actual carrer dels Pescadors 71-77, al costat de l’avinguda Diagonal del País Valencià, de les quals s’han conservat totes menys una, ja que no es troben protegides.

En segon terme, estan els xalets que s’han preservat, com és el cas de la que fora residència de José Serra Colubi a l’avinguda Castelló 6, del 1933. Aquesta construcció, ubicada al passeig marítim, es caracteritza per disposar a la façana davantera de cadascuna de les seues dos plantes, d’una porxada sustentada per columnes d’estil neoclàssic i trets característics de la seua obra. D’altra banda, Guardiola va projectar aquell mateix any, als peus de la muntanya, un destacat edifici Racionalista de formes cúbiques i planta baixa per a Francisco Bou Frívola, que actualment es troba dins del Càmping Santa Marta.

En tercer lloc, l’arquitecte també va concebre, en aquesta dècada, alguns exemples de magatzems a la localitat dels quals s’han conservat dos mostres, encara que amb algunes transformacions. Aquest és el cas de la nau industrial del carrer Sueca 7, del 1932, amb trets característics del seu orientalisme fantàstic al seu alçat i que alberga una coneguda destil·leria. Així com, la del número 45 del mateix carrer, del 1934, amb una arquitectura d’arrel neoclàssica, pel seu característic frontó triangular.

