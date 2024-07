Algemesí normaliza una Semana Taurina con pocas fiestas escolares

La Semana Taurina de Algemesí tendrá dos festivos escolares el próximo mes de septiembre si la Conselleria de Educación acepta la propuesta de retrasar un día el fin del curso. Se normaliza, poco a poco, que la feria de novilladas cuente con menos fiestas en el calendario lectivo que de costumbre.

El Consell Escolar es el órgano competente para designar el calendario de cada curso. Los centros y el consistorio plantean, cada año, una propuesta de días festivos que se elige por votación. La alternativa municipal es la que obtuvo un mayor respaldo. Esta consistía en repartir los tres días disponibles entre el 27 de septiembre (Semana Taurina), el 18 de marzo (Fallas) y el 12 de junio (San Onofre). Fue la opción que se impuso, con un voto más que la planteada por el colegio Blasco Ibáñez, que planteó contar con dos jornadas festivas que coincidieran con las Fallas y una tercera en la festividad local de San Onofre). La alternativa que menos respaldo obtuvo fue la expuesta por el instituto Sant Vicent Ferrer, que solicitaba, además del 12 de junio, habilitar un puente tras el 9 de octubre.

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis (PP), compartía el deseo de su predecesora en el cargo, Marta Trenzano (PSPV): marcar la Semana Taurina como festiva en el calendario escolar. Sin embargo, la propuesta que el ayuntamiento llevó al Consell Escolar fue la de incluir solo uno, al que se sumará otro extraordinario a cambio de finalizar el curso académico un día más tarde que el resto de poblaciones valencianas. La posibilidad de sumar un cuarto día a los tres que cada población decide está incluida en la normativa, siempre que esa jornada escolar se recupere.

Corrida de toros en Algemesí, en una imagen de archivo. / Vicent M. Pastor

Evitar un nuevo conflicto

Sanchis reconoció a Levante-EMV que presentó una opción más conservadora de lo que le gustaría «para evitar nuevos conflictos», ya que el ambiente «está muy crispado». «Los días disponibles son los que son y hay que acoplarse a las fechas de inicio y fin de curso que fija la conselleria, entendíamos que era necesario evitar un nuevo conflicto», aseguró el alcalde de Algemesí al respecto.

Su decisión, no obstante, no ha contentado a los socialistas, que fueron muy criticados hace dos años, cuando propusieron cinco y el Consell Escolar se decantó por un reparto que dejó la Semana Taurina sin festivos. «Tuvimos que aguantar todo tipo de críticas, una manifestación, que nos pitasen durante la feria y el propio PP no dudó a la hora de atacarnos a pesar de que ni siquiera fue decisión nuestra», afirmó la exalcaldesa Marta Trenzano, que añadió: «Nosotros logramos los cinco días, como siempre ha sido, hasta la pandemia. Y después, fue el Consell Escolar el que rompió la dinámica, no nuestro gobierno. Ahora, el alcalde prefieren ganar una votación antes que recuperar las fiestas escolares para decir que no es lo que le gustaría, pero ni siquiera propone lo que le gustaría».

Satisface a todas las fiestas

Sanchis aseguró, por su parte, que él no había prometido devolver los cinco días festivos escolares a la feria de novilladas. «La propuesta del anterior gobierno fue la que fue, pero lo que importa es lo que obtuvo. Pidieron cinco y tuvieron cero, mientras que nosotros hemos pasado de cero a dos el año pasado y este. Si hubiésemos pedido la semana completa, lo más probable es que nos hubiesen dicho que no. Entendemos que es más sensato un reparto que satisface mínimamente a todas las fiestas», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo