"Me quitan el sueño los miles de puestos de trabajo que ha perdido Ford"

Lleva nueve años al frente de la alcaldía y apenas ha sufrido desgaste. ¿Piensa patentar la fórmula?

Empatía, sinceridad y humildad… esa es la fórmula. Empatía, porque como políticos al frente del gobierno municipal debemos atender todas las peticiones y buscar soluciones a las problemáticas que nos plantea la ciudadanía. Humildad, porque jamás puedes creerte que un resultado electoral exitoso te vaya asegurar la continuidad, dado que el pueblo es soberano y es el que pone y quita alcaldes. Y sinceridad, porque en ocasiones no puedes dar la respuesta que el vecino espera. La fórmula, por lo tanto, está inventada y cualquier político ha de tener estos tres conceptos muy claros.

¿Cómo digirió la pérdida de un concejal hace un año?

La digerí bien, porque sabía perfectamente que podríamos perder un concejal. El noveno en las elecciones de 2019 se consiguió por unos 50 votos y nos sorprendió de manera muy positiva el incremento de 7 a 9 ediles respecto a los comicios anteriores. Era consciente de que la probabilidad de perderlo estaba sobre la mesa al bajar 100 sufragios en 2023. Ahora que se habla tanto de la moción de censura en Sueca, en el PSOE tenemos asumido que para gobernar en Almussafes hemos de asegurar esa mayoría absoluta, dado que siempre ha habido un pacto PP-Compromís y, sin esa mayoría, el riesgo sería evidente.

González gobierna Almussafes desde 2015. / Agustí Perales Iborra

Ha salido airoso de todo hasta ahora, pero la crisis de Ford se enquista. ¿Le quita el sueño?

La crisis de Ford me quita el sueño desde el año 2020, e incluso un poco antes, cuando empecé a visualizar que la electrificación iba a ser una realidad. Ya nos encontrábamos en plena pandemia del Covid y surgía otra alarma con efectos y consecuencias muy complejas para el futuro de la automoción, una reconversión industrial que afrontamos con valentía, pero con mucha preocupación. Por tanto, me quita el sueño todos los días, principalmente, porque veo la cantidad de miles de puestos de trabajo que se han perdido en el sector, que afectan a miles de familias.

¿Teme que la transición eléctrica se alargue más de lo necesario?

Yo siempre he sido muy sincero. He combatido y denunciado la falta de planificación que ha habido por parte de la Unión Europea con respecto al sector de la automoción. Podríamos haber evitado la destrucción de esos miles de puestos de trabajo. La cuota de mercado del vehículo eléctrico en España es del 10% y en Europa se sitúa en un 20%. Se van a tener que ampliar los plazos en el proceso de electrificación en toda Europa porque es imposible llegar al 2035 con la eliminación definitiva de la fabricación del vehículo de combustión.

¿Llegará a tiempo de diversificar el polígono Juan Carlos I para evitar la dependencia de Ford?

Llevamos muchos años trabajando en eso y la prueba es que estamos en la última fase de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que dotará a Almussafes de una mayor superficie de suelo industrial. Confiamos en que entre el 2025 y el 2026 esta diversificación empiece a visualizarse. Ya tenemos un par de empresas potentes interesadas en instalarse en nuestra zona industrial que no tienen ninguna relación con el sector de la automoción, aunque sí que podrían utilizar las sinergias existentes.

¿Cómo se gestiona la angustia de los trabajadores que temen perder el empleo?

Con planificación, porque estamos trabajando en diversificar la industria de nuestro término municipal y porque tenemos un plan muy potente de ayudas municipales, que no existen en ninguna otra localidad de la comarca. Subvencionamos con 4.000 euros a aquellas empresas, independientemente de su especialidad o emplazamiento, que contraten a un vecino/vecina de Almussafes. Todo ello ha hecho posible que las cifras del desempleo en nuestra población se mantengan estables desde hace cuatro años y facilita la reinserción de quien pierde un empleo.

El alcalde de Almussafes reclama a Europa mayor flexibilidad en la electrificación de vehículos. / Agustí Perales Iborra

¿El cambio de interlocutor en el Consell ha mejorado o empeorado las cosas?

La relación en estos momentos con el Consell, e incluso con el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y con la consellera de Hacienda, Ruth Merino, es ejemplar y muy cordial . Estamos aportando el máximo de ideas posibles para plasmar soluciones que ayuden al sector de la automoción. Independientemente de nuestras diferencias políticas, la relación con el Consell es buena y agradezco esa buena predisposición.

¿Va a convertirse en el último abalista sin Ábalos?

José Luis Ábalos, no solamente para mí sino para muchísimos compañeros y compañeras de València, ha sido y sigue siendo un referente político. A día de hoy no está imputado absolutamente en ninguna causa. Está suspendido de militancia en el partido, pero eso no significa que se haya desvinculado de él. A día de hoy conformamos un grupo en la provincia con más de 1.200 compañeros de agrupaciones muy potentes. Estamos trabajando para ganar las elecciones de 2027, siempre desde la coherencia y dando la voz a la militancia.

¿Sus malas relaciones con Compromís nunca van a corregirse?

Esa pregunta habría que hacérsela a Compromís o al BLOC o a Unitat del Poble Valencià, en su día. Fueron ellos los que presentaron la moción de censura contra el Partido Socialista, junto al Partido Popular y Unión Valenciana, en 1997. Gobernaron con el PP, a quien le cedieron la alcaldía solamente con dos concejales en el 2007. Pactan para que no gobernemos cuando no conseguimos la mayoría absoluta.

¿Aspira a dar alguna vez el salto a la política autonómica o nacional?

Si en 2003, cuando me afilié, me llegan a decir que iba a llegar a ser alcalde no me lo hubiese creído. Cuando se está en política se debe aspirar a todo, siempre y cuando los compañeros y compañeras de mi partido confíen en mi. Pero, ahora mismo, ni lo descarto, ni es una pretensión que tenga. Mi objetivo es continuar siendo alcalde de Almussafes y presentarme a las próximas elecciones para poner mi experiencia a disposición de esas soluciones tan necesarias que requiere la reconversión industrial.

