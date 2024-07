La capital valenciana de los pactos inverosímiles

Que el PSOE y el PP gobiernen juntos se percibe hoy como una anomalía en gran parte del territorio español. No sucede lo mismo en Sueca, donde los dos partidos han orillado todo estigma y se sientan a negociar lejos del clima de polarización que condiciona la agenda política. La capital de la Ribera Baixa es, de hecho, una ciudad de pactos. Algunos, tan inverosímiles como el que busca sostener en la alcaldía al socialista Dimas Vázquez.

Sueca está poco habituada a respetar las reglas políticas universales. Tiene las suyas propias. Para entender esa cultura pactista resulta determinante subrayar que ninguna candidatura electoral ha logrado jamás una mayoría absoluta en Sueca. Ni siquiera en las largas décadas dominadas por el bipartidismo. Solo dos agrupaciones políticas estuvieron cerca de conseguirlo: el Partido Comunista, que obtuvo diez concejales en 1983, y el PP que sumó otra decena en 2011.

Transversalidad

Por tanto, durante más de cuarenta años, Sueca ha engrasado la cultura del acuerdo para formar gobiernos estables. En esas cuatro décadas la alcaldía ha recaído casi siempre en candidatos de partidos de izquierdas. Aunque eso no significa que su gobierno lo fuera. Las únicas excepciones fueron un alcalde del Centro Democrático y Social que tomó posesión en 1991 y otro independiente que alzó la vara de mando en 2011. Y curiosamente, la lista del CDS que encabezaba Vicent Vera fue la más votada en una época en la que sus siglas ya estaban en retroceso en el resto de España y necesitó al PSOE para gobernar en otra muestra de la transversalidad que caracteriza la política local.

Los pactos entre formaciones de centro (o centro-derecha) y fuerzas progresistas han sido muy comunes en la capital arrocera. La técnica para justificar esa amalgama ideológica es situar a Sueca por encima de cualquier ideario, doctrina o creencia. No hay que ser ni de derechas ni de izquierdas, sino de Sueca. Lo que domina la escena política local es el municipalismo. Teoría que permite ocultar en muchas ocasiones la ambición o las viejas rencillas personales. Las animadversiones son más fuertes allí que las ideologías.

El socialista Dimas Vázquez alcanzó la alcaldía en 2015 con los votos del PP y de Cs. / Vicent M. Pastor

Ese escenario de fondo ha dado lugar a pactos de gobiernos muy llamativos. Uno de los más singulares fue el de 1999. El PP y el PSOE empataron a siete escaños. Por detrás quedaron Esquerra Progresista Independent/Bloc (3), Esquerra Unida (2), el Partit Independent del Perelló i el Mareny (1) y Unió Valenciana (1). La lógica no se aplicó y el PP entregó la alcaldía (aunque no todo el poder) al Bloc. El elemento que le añade un plus de inverosimilitud es que la candidatura valencianista la lideraba el excomunista Alfredo Guillem, que había liderado el consistorio en la primera legislatura tras la ruptura interna que arrebató la vara de mando a Jaume Lloret y en en los cuatro años siguientes bajo el paraguas del PCE.

Exmilitante del PP

Doce años más tarde se produjo otro de esos pactos improbables. El Partido Popular más respaldado en la historia de Sueca, con más de seis mil votos y diez ediles, fue incapaz de amarrar el ejecutivo. Necesitaba un concejal para conquistar la mayoría. El Bloc (5) y el PSOE (4) tampoco sumaban los apoyos suficientes. La clave la tuvo el entonces llamado Grup Independent de Sueca, Perelló i Mareny (GISPM) con sus dos representantes. Pese a estar liderado por Salvador Campillo, exmilitante del PP, socialistas y nacionalistas le ofrecieron la alcaldía. Y aceptó.

Los independientes y Compromís gobernaron juntos en 2015 y los socialistas pasaron a la oposición. Un hecho que erosionó la relación entre ambos partidos, que no replicaron el Pacte del Botànic. El PSOE consumó su venganza cuatro años después al alcanzar Dimas Vázquez la alcaldía con los votos de Ciudadanos y el PP, con los que compartió responsabilidades de gobierno. El año pasado, el socialista obtuvo ocho concejales y pactó con los tres ediles independientes, que ahora se llaman Sueca per Davant (SxD), para gestionar el consistorio. Un año después SxD decidió cambiar de socios y negociaba una moción de censura con Compromís y el PP hasta que el PSPV ha dado otra vuelta de tuerca al guion para aliarse de nuevo con el PP, aunque la dirección regional del partido se niega a aceptarlo. Tanto un pacto como una moción de censura convertiría a Sueca en una ciudad sorprendente.

