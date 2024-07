Las agentes de policía de Alberic atraviesan el vestidor de los varones para llegar al suyo

El Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) ha criticado una vez más el mal estado de las instalaciones de la Policía Local de Alberic y reclaman una solución para dignificar las condiciones de trabajo de los agentes. “Los ordenadores son obsoletos y insuficientes para realizar la labor policial, el retén carece de salida de emergencia, hay constantes plagas de insectos y las motos tienen la ITV caducada desde hace más de un año”, sentencian los afectados.

Vestuarios inhumanos

El sindicato ve “inconcebible” que el vestuario de los agentes varones se ha dispuesto en un pasillo con pésimas condiciones, mientras que el de las mujeres ocupa una antigua habitación común, donde se han colgado bolsas de basura en las ventanas para evitar que puedan ser vistas. Además, solo hay un baño con un único inodoro, tanto para hombres como para mujeres. Los agentes recalcan que “para acceder al vestuario de mujeres hay que atravesar el pasillo donde se cambian los varones".

David García, regidor de Seguridad, afirma que el gobierno local es consciente del estado del edificio de la policía, pero que no pueden realizar ninguna reforma porque "el local es el que es y no se puede hacer nada", "no es por nuestra dejadez" añade el regidor. Además, ha adelantado a Levante-EMV de un nuevo edificio para la Policía Local, proyecto que "llevamos trabajando más de un año y que se prevé que comience en 2025".

Pasillo utilizado como vestuario de los agentes varones. / Levante-EMV

SPPLB también denuncia que “las paredes están llenas de humedades, los vestidores son inadecuados y incumplen la normativa”. En el año 2014 el sindicato ya denunció esas deficiencias. Ya entonces el alcalde, Toño Carratalá, respondió: “El gobierno local es totalmente conocedor de las carencias de las instalaciones policiales”. Luego, tras reunirse con diversos miembros de la Policía Local, matizó: “No existe un malestar generalizado y aprovecho para mostrar mi apoyo a la Policía Local de Alberic”.

Desplome de la casa contigua

Durante el año 2020 una casa contigua a las dependencias policiales se derrumbó y, tras asegurar las paredes limítrofes, se volvieron a obviar las necesidades de la sede policial. Más tarde se anunció una inversión de 600.000 euros en la reforma de la piscina, la Muntanyeta y el retén policial. Estas reformas se han concebido, pero el sindicato manifiesta que dónde ha ido a parar el destinado a la reforma de las dependencias policiales.