El Medusa Festival recoge el testigo del Zevra en Cullera

Apenas unas horas después de la resaca del Zevra festival con la presencia de más de 155.000 festivaleros Cullera se prepara para el plato fuerte del verano.

Los días comprendidos entre el siete y el 12 de agosto pudiera ser el escenario mundial el centro neurálgico de la música electrónica con la celebración de la décima edición del Festival del Medusa bajo el título genérico de The Dreams Of Hathör. Con una asistencia esperada superior a las trescientas mil personas cuyera va a convertirse en un escenario único para poder escuchar a los mejores djs de la música EDM mundial.

Se viene tremendo festival con actuaciones de la talla de Amelie Lens, Richie Hawtin, Showtek, Wade, Cera Khin o Sub Zero Project, entre otros. Estos se suman a grandes eventos que tendrán lugar durante el festival y que lo elevarán a la categoría de legendario, como la pinchada à trois de 3 Are Legend (Dimitri Vegas, Like Mike y Steve Aoki), la sesión de tres horas de Klangkuenstler o el ya mítico Oro Viejo de DJ Nano.

Nombres que se suman a un cartel trufado de estrellas como Vintage Culture, Dj Snake, Nicky Romero, Carl Cox, Deborah de Luca o Nervo, Afrojack, Gordo, I Hate Models, ATB, Andrea Oliva, Dash Berlin, Ana Tur, 6EJOU… conformando así la décima edición del festival de electrónica más grande del levante español.

Además, ya se han revelado los nombres de los protagonistas del Masters of Hardcore, el espacio dedicado a este género en Medusa Sunbeach 2024. Angerfirst, Anime, Broken Minds, Lil Texas y Tha Playah son algunos de los artesanos del hardcore confirmados hasta la fecha. Y no serán los últimos ya que aún quedan muchas confirmaciones por delante.

Cullera paraíso de la música electrónica

La elección de Cullera como sede del festival no es casualidad. La conexión entre la música electrónica y la naturaleza se ha vuelto una parte integral de la identidad de Medusa Festival desde 2014. El anuncio del décimo aniversario del Medusa Festival ha generado anticipación en la comunidad electrónica. Este verano, Cullera marcará un hito en la historia del festival con una nueva temática con motivo del aniversario: bajo el nombre de The Dreams Of Hathör se define el lema de esta edición, aportando un guiño a la cultura egipcia.

Podría decirse que Medusa Festival es uno de los mejores festivales de música electrónica dentro del panorama nacional. Lo es por el cartel, por el ambiente que se genera en cada concierto y por la masiva afluencia de público que aumenta año tras año. El resultado son tres días de continua fiesta al borde de la playa de Cullera.