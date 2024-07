La Ribera registra el robo de dos caballos en apenas 24 horas y uno de ellos sigue sin aparecer una semana después

Que roben un caballo resulta sorprendente, pero que desaparezcan dos con apenas 24 horas de diferencia, lo es todavía más. La noche anterior a la sustracción en Benicull de Panchito, el equino de la raza poni welsh que los ladrones abandonaron tres días después en la central de la Policía Local de Alzira, unos desconocidos ya habían robado en Algemesí a Castaña, un ejemplar de tiro y arrastre que el propietario tenía junto a otros animales en una casa de campo próxima al polígono de Xara.

«Fui el miércoles por la mañana, como todos los días, a dar de comer a los animales y el caballo no estaba, me asomé para buscarlo y ví que habían cortado la valla por detrás para sacarlo», relata Luis Ruiz, propietario del animal, que rápidamente denunció la sustracción ante la Policía Nacional y recurrió a las redes sociales para alertar del robo a otros aficionados. Considera que los ladrones deberían tener en las inmediaciones algún remolque para el traslado «porque llevárselo a pie no tiene sentido», comenta.

«Confío en que pueda aparecer, porque es muy conocido ya que participaba en pruebas de tiro y arrastre. Hoy en día no es fácil robar un caballo que tiene chip y todos los documentos en regla, porque está todo muy controlado», incide el propietario, mientras detalla que compró el equino hace escasamente un mes. Ruiz sospecha que detrás del robo pueda haber un móvil económico.

Se da la circunstancia, como ayer informó Levante-EMV, de que apenas 24 horas después, sobre la medianoche del miércoles, desaparecía en una parcela rural de Benicull otro equino. Unos vecinos se asomaron al escuchar que los perros ladraban y vieron como alguien se llevaba a pie el caballo y se perdía entre la oscuridad. Para sacarlo habían forzado el candado que cerraba el acceso y los autores también rompieron la puerta de dos autocaravanas que había en la parcela y se llevaron el aparejo de enganche. El animal aparecía el domingo por la mañana atado a la valla de la central de la Policía Local de Alzira, por lo que pudo ser recuperado por su propietario.