Compromís, SxD y la portavoz del PP firman ante notario el pacto para la moción de censura en Sueca

Representantes del partido Independiente Sueca per Davant (SxD), de Compromís y la portavoz del Partido Popular, Carolina Torres, han presentado esta mañana ante un notario de Alzira su compromiso de promover una moción de censura contra el alcalde socialista de Sueca, Dimas Vázquez. Los firmantes disponen de votos suficientes para forzar la destitución de la primera autoridad local e investir al líder de SxD, Julián Sáez, como nuevo alcalde de la capital de la Ribera Baixa.

La solicitud formal de la moción de censura no se presentará en el registro de entrada del ayuntamiento hasta dentro de unos días. Se baraja que ese trámite podría cumplimentarse a final de semana o a principios de la semana que viene. A partir de ese momento, se pondrá en marcha la cuenta atrás para que Vázquez abandone la alcaldía. El debate y la investidura del nuevo presidente de la corporación municipal se llevará a cabo diez días después de que se presente formalmente la petición de convocatoria de la sesión plenaria.

Terremoto interno en el PP

Antes incluso de que se presente, la moción de censura ya se ha cobrado alguna víctima. La operación ha causado un terremoto interno en la agrupación local del PP, que ha quedado dividida entre los partidarios de destituir al primer edil socialista para convertir en alcalde a Julián Sáez y los que preferían mantener el acuerdo suscrito hace diez días con el PSOE para gobernar en coalición el ayuntamiento. Las competencias que iban a asumir cada uno de ellos ya se habían distribuido.

La única regidora que se ha mantenido fiel a las órdenes que emanaban de la dirección provincial y regional del PP ha sido Carolina Torres. Los otros dos, Pío Lledó e Isabel Benet, se han negado a aceptar la estrategia diseñada desde Valencia y no han firmado la moción de censura. Es más, uno de ellos tampoco ha acudido esta mañana a una reunión convocada por el partido en Alberic para asegurarse de que iba a firmarse el documento. No obstante, esos dos votos no son determinantes. El cambio de gobierno puede prosperar sin ellos.