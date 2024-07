SxD y Compromís captan uno de los tres votos del PP para destituir al alcalde de Sueca

La cúpula directiva de Sueca per Davant (SxD), Compromís y el PP respiró ayer aliviada tras firmar a las once de la mañana de hoy ante notario el documento que les compromete a presentar dentro de unos días la anunciada moción de censura contra el alcalde socialista, Dimas Vázquez. Ha costado un mes conseguirlo. Las negociaciones se habían enmarañado de tal modo en las últimas semanas que nadie era capaz de adivinar cómo y quién sería capaz de resolver ese enredo. Y ha tenido que ser un agente externo, un dirigente de la plataforma de grupos independientes que lidera Ens Uneix, el que ha logrado finalmente cuadrar el círculo para conseguir que su patrocinado, el periodista Julián Sáez, se convierta en el nuevo presidente del consistorio de la capital de la Ribera Baixa.

La política suecana se había transformado durante semanas en un serial más propio de las plataformas audiovisuales que del tedioso relato de la actividad pública de una capital de comarca. Eran tan frecuentes los giros de guion y tan inesperadas las sorpresas que brindaban los protagonistas de ese culebrón casi a diario que resultaba imposible no estar pendiente del último capítulo, que se escribió ayer, aunque aún tendrá un breve recorrido hasta que se formalice la solicitud de la moción de censura en el registro de entrada del ayuntamiento, se convoque el debate plenario y se vote la investidura de Sáez como nuevo presidente del consistorio.

Asegurar los once votos

La petición no se formalizará hasta dentro de unos días. Ayer se barajaba que ese trámite pueda cumplimentarse el viernes o a principios de la semana que viene. El retraso se debe a la necesidad de asegurarse la presencia de los once concejales que aportarán los votos necesarios para que prospere la moción de censura. Había que coordinar agendas y sortear el viaje previsto por uno de los ediles que se sentará en el hemiciclo. El debate y la investidura del nuevo presidente de la corporación municipal se llevarán a cabo diez días después de que se presente oficialmente la solicitud.

Aunque la cuenta atrás para que Vázquez abandone la alcaldía ya se ha activado, el PSPV no piensa agachar la cabeza. El secretario de organización del PSPV, Vicent Mascarell, visitó ayer Sueca para unificar criterios y marcar objetivos. Se da por descontado que los socialistas tratarán de resistirse, aunque, hoy por hoy, no le dan los números. Su estrategia más realista pasaba por ganarse el favor de los representantes del PP y, aunque alcanzó con ellos un principio de acuerdo para gestionar en coalición el ayuntamiento hasta el final de la legislatura, la presión de la dirección del PP ha acabado haciendo mella en la hasta ahora portavoz del Grupo Municipal del PP, Carolina Torres, que ha aceptado las directrices que le ha marcado la dirección provincial y regional de su partido. No obstante, pese a la negativa de dos de los tres concejales del PP a acatar la disciplina interna, el PSOE sigue sin disponer de suficientes apoyos para retener el gobierno y la alcaldía.

La primera víctima

Antes incluso de que se presente, la moción de censura ya se ha cobrado una víctima. La operación ha causado un gran terremoto interno en la agrupación local del Partido Popular, que ha quedado dividida entre los partidarios de destituir al primer edil socialista para convertir en alcalde a Julián Sáez y los que preferían mantener el acuerdo suscrito hace diez días con el PSOE para gobernar en coalición el ayuntamiento. Las competencias y las retribuciones que iba a asumir cada uno de ellos ya se habían distribuido. Gran parte de la agrupación local del PP consideraba más oportuno aceptar el pacto suscrito con el PSPV para incorporarse al gobierno local. Otros defendían unirse al proyecto liderado por SxD y Compromís, pero al final se ha impuesto la disciplina de partido. Isabel Benet y Pío Lledó tienen ahora los días contados en el PP. Van a ser expulsados.

La cuenta atrás para que Dimas Vázquez abandone la alcaldía ya ha comenzado. / Agustí Perales Iborra

Suscríbete para seguir leyendo