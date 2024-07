El algemesinense Álvaro Sabater revalida el título de campeón del mundo de cuadriatlón

El algemesinense Álvaro Sabater, que compite con el equipo Caixa Rural Algemesí, se ha proclamado campeón del mundo de cuadriatlón en la competición celebrada en Colonia, con lo que revalida el título conseguido el pasado año y amplía un brillante palmarés en el que ya figuraban el Europeo de 2022, el bronce en el mundial de 2019 y varias victorias en campeonatos de España y pruebas de prestigio.

La competición constaba de un primer tramo de natación de 500 metros, un segundo de ciclismo de 19 kilómetros, un tercero de piragüismo de 4 kilómetros y uno final de correr de 4,5. Participaron un total de sesenta deportistas, con una salida en tandas de dos cuadriatletas cada ocho segundos. Era una lucha contra los rivales y contra el crono.

Sabater, en lo más alto del podio, con la bandera española. / Levante-EMV

La ventaja para Sabater era que tenía uno de los últimos dorsales, por lo tanto podía saber más o menos en qué posición estaba al ir adelantando rivales.

Cuarto mejor tiempo en natación

En el primer tramo de natación, el atleta de Algemesí marcó el cuarto mejor tiempo, con 6:45. Hizo muy rápida la transición y comenzó a tirar fuerte en la bicicleta para ir consolidando posiciones.

El algemesinense realizó una rápida transición tras salir del agua con el cuarto mejor tiempo. / Levante-EMV

A mitad de recorrido le sobrepasó el alemán Alexander Dittrich, uno de los favoritos y medalla bronce en el mundial del pasado año. Álvaro Sabater mantuvo la calma, y aunque no podía ir a rueda porque el tramo ciclista era en modalidad «no drafting», no perdió el ritmo y se mantuvo en todo momento a 20 metros del teutón. Como en la primera, en la segunda transición (que era bastante larga, de casi un kilómetro), el algemesinense apretó mucho para desgastar al alemán antes de comenzar el segmento de piragüismo.

El atleta de Algemesí, en la prueba ciclista. / Levante-EMV

En esta tercera parte, colaboraron los dos dándose relevos y se consolidaron en cabeza. Pero en los últimos metros les alcanzó el húngaro Ferenc Csima (campeón del mundo antes de la irrupción de Sabater). Faltaba la última parte de carrera a pie.

Sabater, con la piragua roja, se sitúa a la altura de su principal rival. / Levante-EMV

Dittrich comenzó a tope, a un ritmo de 3:15 por kilómetro. Csima se descolgó rápidamente y el de Algemesí aguantaba sufriendo a unos metros del germano. «Era un ritmo muy alto para mí e intenté regular el esfuerzo», reconoce el ribereño, que no se cebó en seguir al rival. Eso le sirvió para no explotar y, en el ecuador, a los dos kilómetros y poco, se colocó a la altura de Dittrich. Vio que este no tenía otra marcha más y cambió el ritmo, para entrar en meta con 1 hora, 17 minutos y 30 segundos, 22 segundos menos que su rival.

«Broche de oro» a su carrera

«Este segundo título mundial es el broche de oro a mi carrera en el cuadriatlón», asegura Sabater, que no competirá más en esta distancia porque no tiene «apenas ayudas, y los desplazamientos, sobre todo al extranjero, soy muy caros. Solo puedo agradecer al Caixa Rural Algemesí, que en 2024 me ha dado apoyo económico para las inscripciones, y a GS Sport, que me ha proporcionado los equipajes», ha señalado el campeón.