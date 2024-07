Carlet recuperará los festejos taurinos con críticas de Compromís

Carlet recuperará en agosto los festejos taurinos si la peña de aficionados que ha solicitado autorización para montar una plaza cumple con la normativa y evita la modalidad del «bou embolat». Son los requisitos que el gobierno municipal ha fijado a la peña El Carafal, a la que tampoco facilitará ninguna subvención para estos festejos, según ha explicado la alcaldesa, Laura Sáez, después de que Compromís cargara contra el Partido Popular por rechazar en el pleno de la pasada semana una propuesta de la fomación nacionalista para que no se «permitan ni autoricen espectáculos que provoquen el maltrato como las corridas de toros o vacas, el ‘bou embolat’, el ‘bou en corda’ o cualquier otro tipo de celebración taurina» y se consideren como «no subvencionables» esos festejos.

La moción sumó cuatro votos a favor de Compromís y dos del PSOE, pero fue desestimada por los votos de siete representantes del PP, el edil de Vox y uno del PSOE, «lo que abre la puerta a que vuelven a Carlet los festejos taurinos», señala la formación valencianista, mientras detalla que la concejal de Bienestar Animal se ausentó en este punto y que otro concejal del PP se abstuvo.

«Consideramos que es una muy mala noticia para Carlet porque nos hará retroceder como pueblo moderno y respetuoso con los derechos de los animales. Este pueblo, en manos del PP, camina en dirección contraria al avance de la sociedades civilizadas. No tendrá ya sentido que exista una concejalía de Bienestar Animal», señala Compromís, en un comunicado difundido ayer.

El ayuntamiento no colaborará con la peña y prohíbe la modalidad del «bou embolat»

Laura Sáez, por su parte, ha señalado que el PP no está haciendo nada que no haya hecho con anterioridad Compromís y, en este caso, detalla que en 2015, con la alcaldía en manos de la formación nacionalista, la peña taurina pidió autorización para montar una plaza sobre la vía pública y que el gobierno municipal, del que también formaba parte el PSOE, permitió los festejos con vaquillas con las mismas condiciones que se han establecido ahora: el ayuntamiento no colaboraba económicamente y no autorizaba la modalidad del «bou embolat». En años previos, con el PP en el gobierno, ya se habían celebrado festejos taurinos en plaza.

La alcaldesa (PP) ha reconocido que la Peña Taurina El Carafal ha presentado una documentación junto a la solicitud de autorización con el objetivo de celebrar estos festejos del 29 de agosto al 1 de septiembre y que el ayuntamiento ha hecho un requerimiento para que complete el expediente para poder resolverlo. «Si cumple la normativa, se autorizará», ha confirmado Laura Sáez.

El concejal de Compromís Pere Chovares defendió en el pleno la moción, que también pedía que no se autorizara ni cedieran espacios para actos taurinos que puedan generar estrés o maltrato «sobre la base de la competencia y potestad municipal de autorizar o no actividades concretas en dominio público», señalando que este tipo de ac tividades representan «un problema de salud pública por los muertos y heridos que casusan cada año». «El PP autorizará sin ningún rubor el hecho de convertir el sufrimiento de los toros y vaquillas en un espectáculo lamentable y violento para todos y, especialmente, para los niños y niñas», señala.