José Javier Sanchis: "Estoy satisfecho con el trabajo realizado junto a mis socios de Vox"

¿Teme que la espantada de Vox en el Consell pueda replicarse en Algemesí?

No, estamos muy tranquilos en ese aspecto. Hay un equipo de personas que está trabajando de manera correcta. Cada concejal es responsable de su área, pero todos somos responsables de la gestión de la ciudad y la verdad es que nos coordinamos muy bien. Semanalmente fijamos los objetivos en las juntas de regidores. La gente está muy contenta y yo estoy satisfecho con el trabajo realizado. A mí nunca me han presionado desde arriba. Ni a nivel autonómico ni provincial.

¿Le preocupó que Vox convocase una protesta contra la inmigración tras el atropello de una menor?

No. Una de las cláusulas del pacto de gobierno señalaba que cada partido puede aprobar en el pleno las mociones que considera en su ámbito ideológico. Entiendo que aquella convocatoria entraba dentro del ideario de Vox y, por tanto, no salió desde el gobierno municipal sino del partido político, que tenía influencia de una jerarquía superior. No la compartía, pero la libertad de cada político permite reivindicar lo que considere oportuno.

Un año después de su investidura no han denunciado graves corruptelas del gobierno progresista anterior, ¿no las han descubierto o se las reserva para mejor ocasión?

Sería una imprudencia conocerlas y reservarlas. Yo nunca hablo de grandes corruptelas, hablo de eficiencia y gestión. Algemesí sufrió una estafa, que se puede definir como una situación muy escandalosa a nivel económico y local (se refiere a la estafa cibernética), y todavía continuamos peleando en los tribunales para recuperar la mayor parte del dinero.

¿Por qué ha propuesto sólo un día de fiesta escolar durante la Semana Taurina cuando hasta ahora tanto usted como su gobierno reclamaban todo lo contrario?

El año pasado, cuando nos reunimos con los diferentes centros educativos, intentamos revertir la situación, conseguimos el viernes. Posteriormente, activamos el mecanismo que permite la normativa autonómica que otorga un cuarto día, y nos lo dan. Consideramos que los días festivos se deber repartir. Algemesí comienza a despertar en el mundo fallero y ellos reivindican que la víspera de Fallas sea festiva. Nos corresponden tres días de fiesta, uno para Sant Onofre, el otro para Fallas, otro para los Toros, y activamos la cláusula para otro día festivo y lo añadimos a la Setmana de Bous. Esperamos que la conselleria lo apruebe, como el año pasado.

El PSPV ha denunciado la pérdida de una subvención de 600.000 euros para invertir en polígonos. ¿Qué ha ocurrido?

Me hace gracia el tipo de política que llevan a cabo el Partido Socialista y Compromís, más que nada porque cuando ellos gobernaban no tenían tanta fijación en estos asuntos. Se trata de una subvención solicitada años atrás y lo primero que me encuentro es que en la legislatura anterior no se había justificado a tiempo y el ayuntamiento debía pagar una multa de 60.000 euros que ya genera un déficit en el ejercicio contable de 2023. Cuando yo entro adjudicamos todas las obras en agosto, hecho que nunca había pasado. Lo que se ve como una pérdida de subvención no es real. Se ha minorado la subvención porque no podemos pagar nuestra parte, pero no es cierto que el ayuntamiento la haya perdido. Estamos recibiendo más dinero que el año anterior, evidentemente no estamos recibiendo todo lo que nos hubieran concedido, pero lo hacemos por responsabilidad y lo que no se haga este año se puede realizar en el siguiente.

ACSA estaba un tanto enojada por la polémica de los puntos de recarga para vehículos eléctricos ¿Ha sido solo flor de un día?

No, la relación con ACSA es muy cordial y trasciende de lo político. Tengo dos reuniones mensuales con ACSA para despachar los asuntos y hacer un seguimiento de las actividades económicas. Los cargadores eléctricos son una iniciativa que se canaliza a través de ACSA, que no nace de la asociación de comerciantes, si no de algunos que tienen inquietud.

¿Su apuesta por «humanizar» los trámites administrativos comienza a dar resultados?

Es un punto en el que estamos trabajando. En nuestro programa se incluía la ventanilla única, cuando entra el ciudadano, independientemente del trámite que quiera realizar, se le atenderá en la misma ventanilla sin que tenga que ir de planta en planta. Necesitamos espacio porque en las instalaciones que hay no puede desarrollarse el proyecto. De ese modo, habrá un servicio inmediato independientemente del trámite que deseen realizar.

El Raval y el Carrascalet figuran entre los barrios más pobres de España. ¿Hay algún plan para mejorar esta situación?

Esas estadísticas se realizan en base a criterios presupuestarios y son más ficticias que reales. Estamos trabajando desde el primer día en incrementar la presencia policial para depurar la conflictividad en el barrio. Cuando llegamos al gobierno la tensión era muy grande porque llegaba gente de otros barrios y son personas conflictivas que vienen a delinquir. Este año se ha incluido en el presupuesto una partida para cámaras de vigilancia, esperemos que antes de acabar el año podamos licitarlas y comenzar a instalarlas. Una de las medidas más pioneras que vamos a realizar en septiembre es instalar un módulo de la Policía Local entre los barrios del Raval y el Carrascalet.

La Copal resurge. ¿Podrán frenar la grave crisis agrícola?

La crisis agrícola afecta a todos, Algemesí no es una isla que pueda salvarse por mucho que se hayan implementado medidas, pero es cierto que este año anterior no ha sido tan malo como se preveía, y que la naranja se ha pagado a un precio razonable. Las ayudas que proporcionamos a principios de año vemos que están dando su fruto, se ha visto una mejora en los campos y cultivos por parte de los agricultores gracias a estas subvenciones. El próximo impuesto del IBI que se tramitará en noviembre será el primero de la legislatura, y de los últimos diez años, que tendrá una reforma fiscal. Por tanto, estamos satisfechos en ese aspecto.

