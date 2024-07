El PSPV busca apoyos en Iniciativa y el PP para frenar la moción de censura en Sueca

El compromiso adquirido ante notario de los representantes de Sueca per Davant, Compromís y de la única regidora del PP que ha acatado la disciplina interna para presentar una moción de censura que ponga fin a los cinco años de mandato del socialista Dimas Vázquez como alcalde de Sueca no ha frenado el ánimo del PSPV de presentar batalla. Muy al contrario, en los últimos días no han cesado las reuniones y contactos para desactivar esa amenaza. Sin embargo, la tarea es ahora mucho más compleja. Los inspiradores de la destitución del alcalde ya disponen de suficientes votos para conseguir sus fines y esta vez se actúa a contrarreloj. Todo indica que el debate y la investidura del nuevo alcalde, Julián Sáez, se celebrará entre el 9 y el 16 de agosto.

Vacaciones "comprometedoras"

De hecho, la solicitud de la convocatoria de la moción de censura se ha retrasado a propósito para que las matemáticas cuadren sin el más mínimo riesgo de perder la votación por ausencia de alguno de los participantes. Un viaje de vacaciones, programado por integrantes de Compromís con anterioridad a las negociaciones entabladas para forzar el cambio de gobierno en Sueca, ha obligado a postergar ese pleno municipal extraordinario hasta después del 8 de agosto, fecha prevista de regreso del periplo veraniego.

La ley obliga a celebrar esa sesión consistorial diez días después de presentarse la solicitud en el registro de entrada del ayuntamiento, por lo que los convocantes tienen en su mano elegir la fecha exacta en que deba celebrarse.

Escaso margen de maniobra

El PSPV, por tanto, solo dispone de unos días para poner palos en las ruedas. Tampoco encuentra mucho margen tras atraer a dos de los tres concejales del PP. La portavoz «oficial» del partido, Carolina Torres, mantuvo durante semanas dudas sobre la conveniencia de pactar o no con los socialistas, con quienes alcanzó un principio de acuerdo, pero hoy se antoja muy improbable que dé marcha atrás.

La única regidora que ha acatado la orden del presidente provincial del PP, Vicent Mompó, de evitar un pacto con los socialistas es ahora objeto de descalificaciones desde dentro y fuera del PP

Y, en la otra orilla, la de Compromís, el grupo se muestra más compacto tras conocerse que Torres votará a favor de destituir a Dimas Vázquez y luego mantendrá su apoyo al gobierno municipal en las votaciones para garantizar la mayoría absoluta aunque no asumirá competencias y no formará parte del equipo de gestión.

Compromís se apacigua

La ausencia del PP en el equipo de gobierno ha apaciguado los ánimos en Iniciativa, el sector minoritario de Compromís, que se había mostrado muy combativo y contrario a formar parte de un gobierno compartido con el PP. Los tres representantes de ese socio de la coalición Compromís en el ayuntamiento eran un objetivo para el PSPV, pero hoy es mucho más dificultoso para los socialistas pescar en ese caladero.

Carolina Torres, junto a sus ya excompañeros Ibael Benet y Pío Lledó. / Levante EMV

La división entre los militantes y simpatizantes del PP mantiene un alto voltaje. Carolina Torres ha sido objeto de todo tipo de descalificaciones en una agrupación que se mostraba proclive a pactar con los socialistas. El enfrentamiento aboca a otro periodo de reconstrucción del partido de centro-derecha, que se ha resignado a ejercer un papel secundario en Sueca por sus sucesivas crisis internas.

Suscríbete para seguir leyendo