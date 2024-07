Los minutos de silencio contra la violencia de género “ya no son suficientes”

Con una vela en una mano y la indignación en la otra, setenta personas acudieron el pasado jueves a la vigilia contra la violencia machista en la Plaza Mayor de Alzira, convocada por el Colectivo 8-M . Primero se leyó el manifiesto, donde se señaló a "las instituciones y los poderes públicos como responsables de la aplicación y efectividad de las políticas capaces de erradicar la violencia machista". Tras ello, se leyeron los nombres de todas las mujeres asesinadas junto al de sus hijos e hijas, acompañado de un momento de silencio.

Un grupo de asociaciones de l'Horta Sud idearon la vigilia a inicios de la semana por el vertiginoso aumento de feminicidios, y animaron a la resta de entidades a adscribirse. Cuatro días más tarde, doscientas entidades valencianas se adscribieron a la proclama y convocaron vigilias en 141 municipios valencianos . En estas concentraciones se exigió por unanimidad que se elabore un segundo pacto contra la violencia de género, que no haya recortes en materia de género, que se cumplan las leyes de protección a la mujer, y que se rindan cuentas, así como que se propongan medidas por cada asesinato.

Una persona enciende una vela para la concentración / Levante-EMV

"Hartas de minutos de silencio, de concentraciones, de manifiestos que son necesarios, pero no suficientes", reclamaron ayer con rabia las distintas representantes del colectivo. Expusieron que el incremento de crímenes no se debe al verano, sino a una violencia estructural y sistemática que acaba con la vida de las mujeres. "Detrás de cada mujer asesinada hay una familia detrás, y en muchos casos hijos que han presenciado el asesinato de su madre", declaró Empar Bria, miembro del Colectivo 8-M y activista de Amnistía Internacional La Ribera.

Las integrantes dictaminaron que "cada mujer asesinada es un fracaso social que no podemos seguir tolerando" y expresaron su convencimiento de que "no hay futuro como sociedad si no se protege la vida de las mujeres y las criaturas".

Una mujer deposita una vela que simboliza una víctima en la vigilia / Levante-EMV

Dolor y hermandad entre las personas presentes

Tras el manifiesto, se leyeron los nombres de todas las víctimas de este año. Por cada víctima, una persona depositó su vela en el centro. El reloj señalaba poco más de las diez de la noche cuando las personas asistentes compartieron silencio, lágrimas y pañuelos por todas las vidas arrebatadas. Empar Bria expuso que "ha sido emotivo porque tenemos sus nombres y no solo las cifras oficiales, porque sabemos que hay más casos bajo investigación, y porque a todo esto se le suma la violencia vicaria".

El Colectivo 8-M de Alzira celebró que esta acción haya sido colectiva, y que las vigilias hayan ido más allá de la Comunidad Valenciana, con concentraciones en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía. "No habíamos visto esta fuerza y estas dimensiones desde 2009, aparte de días como el 8M y el 29N", sentenció Bria.