La Casella la temperatura más alta de la Ribera con 43,1º C

El observatorio que la red de Avamet tiene en el valle de la Casella, en el término municipal de Alzira, ha marcado esta tarde la máxima más alta en la comarca de la Ribera con 43,1 º C en el día con las temperaturas más elevadas de la tercera ola de calor consecutiva, que había provocado que la Conselleria de Sanitat diera la alerta roja en cuarenta localidades de la comarca.

Según los datos de la web de Avamet, la estacion meteorológica de Sumacàrcer arroja la segunda temperatura más alta de la comarca con 41,7 º C mientras que en el valle de la Murta, también en Alzira, se han alcanzado 39.9 º C.

La estación ubicada en el instituto de Secundaria Pere de Esplugues de la Pobla Llarga ha marcado una máxima de 39,8 º C, 39,5 º C ha llegado a marcar el termómetro en Gavarda y 39,2 º C en los observatorios del Pla del Rei de Càrcer, la Séquia Nova de Cotes y l’Alt de la Ceja de Sumacàrcer.