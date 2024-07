"Me mantengo con solo seis concejales al ser un gobierno fuerte, estable y trabajador"

Ha logrado aprobar el presupuesto junto a Compromís. ¿Esa alianza no ha levantado ampollas en su partido?

No levantó suspicacias en el partido. Hay gente que lo entiende más y otros a los que le cuesta más aceptarlo, pero todo el mundo comprende que el ayuntamiento ha de salir adelante y que lo que se pacta es fruto de una negociación. Además, es muy importante porque los parámetros en los que se ha movido Compromís, y también Vox, plantean medidas que son buenas para Carcaixent.

Ha superado ese reto, pero no la legislatura. ¿Podrá aguantar otros tres años con un gobierno de solo 6 de 21 concejales?

Sin duda, porque es un gobierno que trabaja, es un gobierno fuerte y un gobierno estable.

¿El pacto con Units, que ahora forma parte del foro municipalista de En Uneix, no lo contempla?

Nosotros no hemos contemplado nunca pactos de gobierno, porque los pactos salen muy caros a la ciudadanía. Ya lo vimos en la legislatura anterior; había un pacto de gobierno que reflejaba el acuerdo suscrito a nivel autonómico que levantó muchas ampollas al principio porque supuso un coste político muy elevado. Nosotros el pacto, entendido como una forma de gestionar, no lo contemplamos. Si no lo activamos al principio, cuando no teníamos asegurada la investidura de ninguna de las maneras, tampoco vamos a activarlo ahora. Sobre todo porque pensamos que quien quiera aportar algo para Carcaixent ya tiene las puertas abiertas. No a cambio de un sillón o de un sueldo. De eso, nada.

¿No teme una moción de censura sin base ideológica, como ha sucedido en Sueca?

No, porque creo que no cabe plantear una moción de censura a un gobierno que en un año ha gestionado y ha trabajado muchísimo, ha sacado adelante muchísimas cosas y los resultados se ven la calle, se han visto reflejados en la ciudadanía. No tendría ningún sentido plantear una moción de censura a un gobierno estable que trabaja y se desvive por la ciudadanía. Los votantes no lo entenderían.

Units no se cree que el teatro Don Enrique esté tan mal como usted predica. ¿Qué le responde?

Cerrar el teatro Don Enrique fue un acto de responsabilidad. Ya dije al principio que no iba a cuestionar, y mucho menos a mi antecesor, la manera en que se ha abordado con anterioridad esta problemática. Lo que sí que defiendo es que cerrar el teatro fue una necesidad para evitar males mayores. Y hoy, un año después, lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Entiendo que es muy sencillo atacar esa decisión y, en ese sentido, a la oposición se lo he puesto muy fácil, pero el teatro está en muy malas condiciones, carece de salidas de emergencia y no tiene capacidad para albergar los eventos que Carcaixent reclama.

¿Habrá una solución razonable a la falta de escenarios para actos públicos a corto plazo?

A corto plazo hemos tenido que buscar soluciones. Actualmente, contamos con un espacio con que también estamos trabajando para obtener la licencia de actividad, que es el Magatzem de Ribera, ¿Y por qué lo mantenemos abierto si no tiene todavía el permiso? Pues porque cumple todas las medidas de seguridad. Es un sitio seguro. Ya tenemos el proyecto terminado para adecuar el edificio del Magatzem a la normativa vigente y hasta que obtengamos el visto bueno definitivo puede continuar usándose porque cumple los parámetros mínimos que marca la ley.

¿Le convence la solución que Alzira ha dado a la antigua conexión con Carcaixent?

Me convence la solución, porque ha sido una proyecto muy negociado. Nos opusimos a la primera propuesta, pero simplemente porque restaba movilidad a los ciudadanos de Carcaixent al impedirles un acceso corto a las grandes vías de circulación que conectan con Valencia. Fruto de muchas reuniones, tanto con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, como con la directora general de Infraestructuras y la directora general del Agua de la Generalitat, hemos llegado a un acuerdo que satisface a todo el mundo y estamos muy contentos por ello.

¿Se atreve a ponerle fecha a la deseada conexión directa con la autovía?

Sinceramente, sé que está en marcha y que el proyecto avanza por la buena sintonía existente con los nuevos gestores de la Conselleria, pero entiendo la dificultad burocrática que encierra un proyecto tan grande. Pienso ver algún resultado tangible, de inicio de las obras por ejemplo, a final de la legislatura. Ya hemos iniciado los trámites administrativos, pero abarcan tantas cuestiones que soy consciente de que avanzan, aunque para ver la maquinaria en la calle creo que habrá que esperar a 2027, antes no.

¿Y cuándo cree que podrán arrancar y terminar las obras de semipeatonalización del centro?

Esas obras ya han empezado desde el punto de vista administrativo. Es verdad que se trata de un proyecto de gran envergadura y de una licitación de muchísimo dinero, casi cinco millones de euros. Y, por tanto, teníamos dudas al respecto del trámite administrativo y hemos realizado una consulta al Consell Jurídic Consultiu hace meses y hace poco nos dijeron que nos contestarán a principios de septiembre. En función de esa respuesta, podremos empezar nada más pasar el verano, o a finales de este año. Pero antes de que acabe 2024 sí que quisiera ver las máquinas en la calle. Ya hemos mantenido una reunión con responsables de la Policía local para organizar el operativo de tráfico a lo largo de cada fase. Empezaremos, evidentemente, por la primera, y ya tenemos los cambios de dirección planificados para el tiempo que duren las obras.

¿Sueña con ser alcaldesa muchos años?

Sueño con que, cuando termine esta legislatura, los vecinos que me han votado digan que ha valido la pena confiar en el equipo de gobierno. Y me gustaría que los que no nos apoyaron en las urnas se pregunten si valdría la pena votarnos entonces. Sueño con que la gente esté contenta de nuestra gestión. Como alcaldesa quiero que la gente se sienta atendida y bien representada.

