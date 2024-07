The Tyets és el plat principal en el concert del Nou d'Octubre

El Nou d' Octubre es commemorarà, un any més amb el ja tradicional concert que se celebra la vesprada d'aquesta festivitat, el dia 8, a partir de les 21 hores al recinte firal. El cartell, que ja es va anunciar fa unes setmanes, l'ha completat hui el regidor de Cultura, Israel Pérez amb The Tyets i Rawpublik, qui seran els grups que s'uneixen a Niuss, Julieta i Xavi Sarrià. “Fa nou anys que oferim este concert, des de 2015, la nostra ciutat està apostant per la cultura i la música en valencià, Alzira ja és una parada obligatòria cada 8 d’octubre”, ha explicat el regidor.

El plat principal és The Tyets, un grup de música format per Oriol de Ramon i Xavier Coca, llançats a la fama a ritme de sardana, un grup consolidat en el panorama actual i que ja ha traspassat les fronteres lingüístiques.

Rawpublik és l’altra de les novetats anunciades hui. Una proposta sorprendrà, ja que este nou grup està format per Panxo (Zoo) i Toni Mejías (Chikos del Maíz) Toni Fort (Pollet, Zoo) i l’alzireny Andreu García (Roy Carlovich). Una colla d’amics que es reuneixen de nou, 20 anys després, per a presentar este nou projecte musical que de nou fa una aposta per la música en valencià.

Pel que fa al disseny del cartell del concert del Nou d’octubre, l’ha fet l’alzirenya Empar Piera, autora del disseny de diverses edicions. Pérez ha explicat que “es tracta d’un concert valencianista per a celebrar el nostre dia, el dia dels valencians i les valencianes i així ho hem volgut reflectir.”