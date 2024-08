Alzira multará con hasta 1.500 euros a quien deje residuos fuera del contenedor

El Ayuntamiento de Alzira pretende acabar con la proliferación de residuos de todo tipo y restos de poda en torno a los contenedores distribuidos por el término municipal después de una semana en la que el servicio de recogida se ha visto desbordado.

El concejal de Servicios para la Ciudad, Enrique Montalvá, ha recordado que aquellas personas que dejen residuos fuera de los contenedores se pueden enfrentar a una multa de hasta 1.500 euros, la máxima estipulada en la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana para las infracciones graves, y que la Policía Local «tiene orden de perseguir» estas prácticas. De hecho, el edil ha revelado que en dos días se han abierto dos expedientes sancionadores por este motivo.

Restos de poda y otros enseres, junto a un contenedor del término de Alzira en una imagen del miércoles. / Perales Iborra

Montalvá ha recordado que existe un servicio de recogida de este tipo de residuos con el que se puede concertar la retirada de forma ordenada, «pero no puede ser que cada uno haga lo que le dé la gana». «El camión tiene un recorrido, la persona interesada llama por teléfono y le dicen el día y la hora a la que puede sacar esos residuos, pero si a mitad de recorrido ya lo han llenado porque hay un 70 % de que no lo pide...», detalla el edil, mientras señala que no descarta incluso suprimir este servicio debido al mal uso que se está haciendo.

El ecoparque como alternativa

«Es un buen servicio y tenemos mucha suerte de contar con él, pero no puede ser que al llegar al segundo contenedor te hayan vaciado un piso o un chalé sin avisar», incide el edil. «Para eso está el ecoparque, se alquila una furgoneta o se recurre a un vehículo de un familiar o conocido y se lleva allí, lo que no puede ser es que nos estén sacando hasta lavadoras», apostilla el concejal.

Enrique Montalvá recuerda que, previa comunicación con el servicio «Arrepleguem», se pueden sacar hasta cinco bolsas o sacos de restos de poda, también varios haces o gavillas de ramas debidamente atadas de hasta 15 kilos e incluso palmas, lo que considera puede cubrir sobradamente las necesidades de mantenimiento de un jardín particular. El edil advierte de que no se puede recurrir a este servicio de recogida como una alternativa a la prohibición de quemar restos agrícolas.

Coincidiendo con la semana de Sant Bernat, han proliferado los restos de poda y residuos de todo tipo en torno a los contenedores y el edil ha dicho basta, con la advertencia de que se pueden imponer multas de hasta 1.500 e uros.

Según explica, el servicio de recogida opera en días alternos y, por lo general, primero retira los restos de aquellos vecinos que han llamado, mientras que deja un papel en aquellos que no recoge para informar que «no se ha realizado una gestión correcta». El edil detalla que los operarios que se han incorporado para cubrir vacaciones han recogido todo lo que encontraban en cada isla de contenedores lo que ha provocado que se llenara con rapidez el camión y se dejaran otras muchas por recoger. n